Die ZKW Group setzt ihr laufendes Kostensenkungsprogramm fort. Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, sollen bis Ende 2027 rund 25 Prozent der aktuell knapp 10.000 Arbeitsplätze an den weltweit zwölf Standorten abgebaut werden – das entspricht etwa 2.300 Stellen. Betroffen sind auch die Standorte in Wieselburg und Wiener Neustadt. Im Jahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 1,55 Milliarden Euro.

Als Hauptursache für den Stellenabbau nennt das Unternehmen die anhaltende Krise in der Automobilbranche. „Die Krise der Automobilindustrie ist einer der stärksten Treiber für die aktuelle Situation. Wir müssen jetzt auf den Rückgang bei Umsatz und Aufträgen sowie auf die schwächeren Umsatzprognosen reagieren, um die Zukunft unseres Unternehmens langfristig abzusichern“, erklärt CEO Wonyong Hwang.

Die ZKW Group mit Hauptsitz in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) ist ein international tätiger Automobilzulieferer. Das Unternehmen entwickelt und produziert Lichtsysteme und elektronische Komponenten für die Automobilindustrie und zählt in diesem Segment zu den führenden Anbietern. Das Produktportfolio der ZKW Group umfasst Frontscheinwerfer auf LED-, Laser-, Xenon- und Halogenbasis, Nebel- und Tagfahrlichter, elektronische Steuergeräte sowie integrierte Systemlösungen für automatisierte Fahrfunktionen. Besondere Kompetenzen liegen im Bereich von LED-Matrixsystemen und laserbasierten Lichtanwendungen.