Wie verändern Cloud- und Abomodell-Trends Ihre Arbeit als Lizenzspezialist - und wie passt Seidl Software seine Beratungsleistungen daran an?

Seidl: In der Cloud-Welt entwickeln sich Dienste und Lizenzmodelle sehr schnell weiter. Unternehmen müssen deswegen deutlich flexibler reagieren und ihre Lizenzstrukturen regelmäßig anpassen, um keine unnötigen Kosten zu verursachen. Es ist wichtig Lizenzmodelle auf die tatsächliche Arbeitsweise der Benutzergruppen abzustimmen. Wir analysieren genau, wie einzelne Teams arbeiten und welche Lösung wirklich am besten passt. Ziel ist es immer: das günstigste Modell zu finden, das alle Anforderungen erfüllt. Außerdem legen wir großen Wert darauf, dass Kunden die Einführung neuer Lösungen nicht von Microsoft-Renewal-Zyklen abhängig machen müssen. Wir gestalten unsere Beratung so flexibel, dass technische Entscheidungen im Zentrum stehen – nicht der Kalender von großen Softwareherstellern.

Welche strategischen Schwerpunkte setzen Sie für die nächsten Jahre – insbesondere im Hinblick auf Cloud-Services, Lizenzoptimierung und die Anforderungen der Industrie 4.0?

Seidl: Strategisch setzen wir stark auf Kostenwahrheit, Transparenz und Effizienz. Wir investieren in Dashboards und Übersichtssysteme. Damit sprechen wir nicht nur IT-Leiter an. Gerade im Finance Bereich, können CFOs auch einen verständlichen Überblick behalten. Sie sehen genau, wofür Mittel eingesetzt werden, wie sich Kosten entwickeln und können auf dieser Basis Entscheidungen treffen.Cloud-Kosten können schnell unvorhergesehen wachsen und dabei unübersichtlich werden. Unser Ziel ist es, diese Komplexität durch klare Strukturen und unsere Beratung zu reduzieren. Und ein Punkt, der mir besonders wichtig ist: Für den Erfolg ist es essenziell, die richtigen Partner zu finden. Das Microsoft-Ökosystem ist riesig – niemand kann alles wissen. Gerade Industrieunternehmen sollten sich mit Partnern umgeben, die Spezialisten in ihrer Branche sind. Das gilt nicht nur für Cloud- Kostenmanagement, sondern genauso für Deployment oder Security.