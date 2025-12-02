Software Cloud : Softwarelizenzen: Wie Abomodelle in der Industrie die Spielregeln ändern

02.12.2025
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Viele Industriebetriebe stecken in kostspieligen Lizenzstrukturen fest – oft unbemerkt. Hybrid-Setups, veraltete Wartungsverträge und fehlende ROI-Prüfungen treiben die Ausgaben nach oben. Lizenzspezialist Marvin Seidl zeigt, wo Unternehmen heute am meisten Geld verlieren und wie Cloud- und Abomodelle die Spielregeln verändern.
Aufmacher Tech Gadgets VR

Kunden sollen die Einführung neuer Lösungen nicht von Microsoft-Renewal-Zyklen abhängig machen müssen. 

- © Kitta Studio - stock.adobe.com

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
02.12.2025
Letzte Aktualisierung
02.12.2025
Daniel Pohselt