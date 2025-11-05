INDUSTRIEMAGAZIN DEFENCE: Herr Sauer, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit autonomen Waffensystemen. In der Ukraine werden nun Systeme eingesetzt, die sich in Richtung Autonomie bewegen. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Frank Sauer: Der entscheidende Anwendungsfall sind derzeit die sogenannten Loitering Munitions – also Einwegdrohnen, die Ziele selbstständig auswählen und bekämpfen. Russland hat seine Systeme vom Typ Lancet bereits vor rund zwei Jahren softwareseitig weiterentwickelt, um sie durch Autonomie gegen ukrainische elektronische Kampfführung resistent zu machen.



Auch die Ukraine nutzt solche Systeme. Das zeigt, dass wir an einem Punkt sind, an dem Autonomie in den kritischen Funktionen von Waffensystemen schon lange keine Zukunftsmusik mehr ist, sondern operative Realität. Westliche Staaten wie Deutschland sind gerade dabei, solche Systeme – zum Beispiel HX2 oder Virtus - selbst zu beschaffen.

Sie haben immer wieder vor den Risiken solcher Systeme gewarnt. Welche sind das konkret?

Sauer: Man spricht in der Forschung von drei zentralen Risikofeldern. Erstens ein operationelles Risiko: die Beschleunigung militärischer Abläufe, die im Extremfall zu Kontrollverlust führen kann. Zweitens ein völkerrechtliches Risiko: Wenn etwas schiefgeht, dann stellt sich die Frage nach der Verantwortung. Wer haftet, wenn ein autonomes System irrtümlich ein ziviles Ziel trifft? Und drittens die ethische Dimension – also ob es eine Verletzung menschlicher Würde bedeutet, wenn Entscheidungen über Leben und Tod flächendeckend an Maschinen delegiert werden. Das Gute – wenn man es so nennen will – ist: Wir haben über diese Fragen inzwischen sehr lange diskutiert. Fast 20 Jahre. Wir verfügen über solide Denkwerkzeuge, um die Risiken zu erkennen und zu vermeiden und die Chancen zu nutzen. Der zentrale Begriff dabei ist Meaningful Human Control – also bedeutsame menschliche Kontrolle.

Was bedeutet das?

Sauer: Es geht darum, Vorhersehbarkeit und Administrierbarkeit zu schaffen – durch Control by Design und Control in Use. Das heißt: Der Mensch muss die Lage kennen und die Situation verstehen, um das Verhalten des Waffensystems vorhersehen und ggf. beeinflussen zu können. Konsequenterweise hat er dann auch die Verantwortung für den Einsatz zu tragen. Es geht dabei explizit nicht um den alten Gedanken, dass immer ein Mensch „in der Schleife“ sitzen muss, also den berühmtem human in the loop. Das ist zu grobschlächtig. Manchmal braucht man nämlich Maschinengeschwindigkeit – etwa, wenn, um mal ein konkretes Beispiel zu geben, eine Fregatte auf hoher See neun schnell anfliegende Seezielflugkörper abwehren muss. Dann kann – und sollte – kein Mensch mehr manuell eingreifen. Dann sollte die Maschine autonom agieren und das Schiff retten. Entscheidend ist also nicht der „human in the loop“, sondern, dass das Gesamtsystem aus Mensch und Maschine so gestaltet ist, dass Vorhersehbarkeit, Administrierbarkeit und damit Zurechenbarkeit gewährleistet sind. Nur dann kann man von meaningful human control sprechen.

Wie weit sind Militärs in der praktischen Umsetzung?

Sauer: Tatsächlich kommt die Bundeswehr hier voran. Auch in der Generalität hat sich der Begriff Meaningful Human Control weitgehend durchgesetzt. Aber natürlich gibt es in der Praxis Zielkonflikte – etwa bei Loitering Munitions, die in Zonen intensiver elektronischer Störung operieren. Ab einem bestimmten Punkt verliert der Mensch dort die Fernsteuerungsmöglichkeit, weil keine Funkverbindung aufrechterhalten werden kann. Die letzten hundert Meter des Zielanflugs übernimmt die Munition. Das ist ja der Sinn der Autonomie in diesem Fall. Rein normativ könnte man daraus jetzt folgern, dass solche Systeme niemals eingesetzt werden dürften, weil sie keine unterbrechungslose Administrierbarkeit erlauben. Praktisch ist das aber nicht haltbar. Denn wenn das Ziel bekämpft werden muss, aber keine Loitering Munitions verfügbar sind, dann würde man stattdessen Artillerie einsetzen – und die Artilleriegranate ist schon nach Verlassen des Rohres, für die dutzenden Kilometer ihrer Flugbahn, nicht mehr steuerbar. Deshalb ist alles in allem die Frage nicht, ob man solche Systeme flächendeckend verbietet, sondern wann und wie man sie verantwortungsvoll und im Einklang mit dem Kriegsvölkerrecht einsetzt. Und der Vergleichsmaßstab ist dabei nicht die abstrakte Idealform einer Norm, sondern die alternative Möglichkeit militärischer Gewaltanwendung – und die kann eben durchaus schlechter sein, weil zum Beispiel noch viel gefährlicher für die Zivilbevölkerung, also potenziell weniger kriegsvölkerrechtskonform.

Sie plädieren also für Pragmatismus?

Sauer: Ja, absolut. Nach fast 20 Jahren Debatte bin ich da heute ziemlich nüchtern. Wir wissen, dass Risiken bestehen, aber wir wissen auch, dass wir diese Systeme leider einfach brauchen. Wir können uns sicherheitspolitisch den Luxus nicht mehr leisten, jedes Mal eine endlose Grundsatzdiskussionen zu führen. Und das gilt nicht nur für Deutschland. Alle westlichen Streitkräfte stehen vor denselben Herausforderungen. Die Frage ist schon lange nicht mehr, ob wir Autonomie im Waffensystem wollen, sondern wie wir sie gestalten, damit sie kontrollierbar und kriegsvölkerrechtskonform bleibt.