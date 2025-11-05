Defence KI Ukraine : Politologe Sauer: "Niemand hat mehr Bilddaten von russischen Waffensystemen als die Ukraine"

05.11.2025
Lesezeit: ca. 7 Minuten
Autonome Drohnen, KI-gestützte Zielerkennung, rasante Innovationszyklen: In der Ukraine ist der „Krieg der Daten“ längst Realität. Während dort zwischen Entwicklung und Einsatz oft nur Wochen liegen, steckt Europa in jahrelangen Beschaffungsprozessen fest. Politologe Frank Sauer über einen notwendigen Wendepunkt hin zur industriellen Serienfertigung militärischer Systeme – und warum die Ukraine in punkto Datengenerierung die Gefechtsführung neu definiert.
Frank Sauer, Senior Research Fellow, Metis Institute for Strategy and Foresight, Universität der Bundeswehr München

Politologe Frank Sauer: "Das Ziel muss sein, von handgefertigten Einzelstücken zu einer Art Model-T-Produktion zu kommen"

- © Waldemar Salesski

Erstveröffentlichung
Letzte Aktualisierung
Daniel Pohselt