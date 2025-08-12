Der Münchner Finanzinvestor Mutares hat im ersten Halbjahr 2025 seinen Gewinn kräftig gesteigert. Das Nettoergebnis kletterte um fast ein Drittel auf 69,8 Millionen Euro (Vorjahr: 53,0 Mio.). Haupttreiber war der weitere Anteilsverkauf am Rüstungszulieferer Steyr Motors: Mutares reduzierte seinen Anteil auf 23 Prozent und nahm damit zusätzliche Erlöse ein.

Ebenfalls gewinnbringend war der Teilverkauf des Straßendienstleisters Terranor, den Mutares an die Stockholmer Börse brachte und sich dabei von 25 Prozent der Anteile trennte. Für das zweite Halbjahr plant der Investor weitere Verkäufe aus dem eigenen Portfolio – mit dem Ziel, den Jahresüberschuss wie angekündigt auf 130 bis 160 Millionen Euro zu steigern.

Das Geschäftsmodell von Mutares basiert auf dem Erwerb angeschlagener Unternehmen, deren Sanierung, Beratung und anschließender Veräußerung. Auch Gewinnausschüttungen der Beteiligungen tragen zum Ergebnis bei. Die Halbjahreszahlen kamen am Markt gut an: Die Aktie legte am Dienstag zeitweise um mehr als vier Prozent zu.

