Die MSC Irina wurde im Frühjahr 2023 von der chinesischen Werft Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding ausgeliefert und ist seither für die Schweizer Reederei MSC – gemessen an der Containerkapazität der größte Carrier der Welt – im Einsatz. Das Schiff kann bis zu 24.346 TEU (Twenty-foot Equivalent Units) befördern, also standardisierte 20-Fuß-Container, und setzt damit neue Maßstäbe für die sogenannte ULCV-Klasse (Ultra Large Container Vessel).

Mit einer Länge von rund 399,9 Metern und einer Breite von etwa 61,3 Metern bewegt sich die MSC Irina an der physikalischen und logistischen Grenze dessen, was heutige Werften, Häfen und Seewege zulassen. Der Tiefgang beträgt rund 17 Meter, die Tragfähigkeit liegt bei über 240.000 Tonnen. Zum Vergleich: Das Schiff ist damit fast so lang wie vier Fußballfelder hintereinander.

Angetrieben wird der Koloss von einem konventionellen Schiffsdiesel, allerdings ist die Antriebseinheit bereits für zukünftige Effizienz- und Emissionsoptimierungen vorbereitet. Das bedeutet konkret: Das Schiff kann perspektivisch mit alternativen Kraftstoffen wie LNG (Liquefied Natural Gas), Methanol oder synthetischen Treibstoffen nachgerüstet werden, sofern sich entsprechende Standards und Infrastrukturen durchsetzen.