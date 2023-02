In China und Indonesien investiert Lenzing derzeit mehr als 200 Millionen Euro, um bestehende Kapazitäten für Standardviscose in Kapazitäten für

umweltverträgliche Spezialfasern umzuwandeln. In Nanjing arbeitet Lenzing

an der Konvertierung einer Linie auf die Herstellung von Modalfasern. Das

Produktportfolio des chinesischen Standortes wird damit per Ende 2022

gänzlich aus Spezialfasern bestehen. In Purwakarta schafft Lenzing

zusätzliche Kapazitäten. Der indonesische Standort wird im Jahr 2023 zum reinen Spezialviscose-Anbieter.

Lenzing will seinen Wachstumskurs nach der Umsetzung der Projekte in Thailand und Brasilien fortsetzen, den Fokus auf nachhaltige Premium-Fasern für Textilien und Vliesstoffe schärfen und den Übergang zur Kreislaufwirtschaft weiter forcieren. Ein gesundes wirtschaftliches Umfeld vorausgesetzt, will das Unternehmen sein EBITDA bis 2027 auf über eine Milliarde Euro deutlich steigern.



Im Zuge dieser Investitionen werden beide Standorte schrittweise auf

erneuerbare Energie umgestellt. Im dritten Quartal 2022 erfolgte in China

und in Indonesien die Umstellung auf Grünstrom. Das neue

Lyocellwerk in Thailand wird CO2-neutral betrieben. Lenzing will seine

CO2-Emissionen bis 2030 um 50 Prozent reduzieren und bis 2050 eine

Netto-Null erreichen. 2019 war das Unternehmen der weltweit erste Hersteller holzbasierter Cellulosefasern, dessen Klimaziele wissenschaftlich

bestätigt wurden.



Mit dem neuen Zellstoffwerk in Brasilien speist Lenzing mehr als 50 Prozent des erzeugten Stroms als erneuerbare Energie ins öffentliche Netz ein. Die Phase des Hochfahrens der Anlage wird voraussichtlich bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Die ersten produzierten Mengen konnten bereits am Markt platziert werden.



Um sich unabhängiger von globalen Energiemärkten zu machen, setzt Lenzing auch in Österreich noch stärker auf Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Mehrere Photovoltaikanlagen wurden am

Standort in Oberösterreich errichtet. Die Freiflächenanlage ist mit

einer Leistung von 5,6 MWp die größte ihrer Art im gesamten Bundesland, sagt das Unternehmen.