Die stark gestiegenen Energiepreise und eine beginnende Konsumflaute lassen Lenzing straucheln. Die Aktie des oberösterreichischen Faserherstellers stürzten um mehr als 20 Prozent regelrecht ab. Grund für den Absturz waren die vom Unternehmen am Montagabend nach Börsenschluss einkassierten Geschäftsziele für dieses Jahr. Das Unternehmen gab bekannt, seine Prognose aufgrund der sich drastisch verschlechternden Entwicklung des Marktumfeldes auszusetzen. "Der weitere Verlauf des Geschäftsjahres 2022 kann aufgrund der äußerst geringen Visibilität auf der Nachfrageseite sowie der hohen Volatilität bei den Energie- und Rohstoffkosten nur bedingt eingeschätzt werden", erklärte das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung.

>> Wie Lenzing auf erneuerbare Energien setzen will und wo es Probleme gibt.

Vor etwas mehr als einer Woche hatte Lenzing beim Arbeitsmarktservice Kurzarbeit angemeldet, die Produktion am Standort in Heiligenkreuz im Südburgenland muss zurückgefahren werden, weil es wegen des hohen Gaspreises derzeit nicht möglich sei, dort profitabel zu produzieren, hieß es. "Eine Produktionslinie wird definitiv zurückgefahren, die zweite ist wahrscheinlich, aber nicht sicher", sagte ein Lenzing-Sprecher am Montag zur APA. In welchem Ausmaß tatsächlich reduziert und die Kurzarbeit in Anspruch genommen werden muss, sei vor allem von der weiteren Entwicklung der Gas- und Strompreise in den kommenden Tagen abhängig, hieß es. Die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich zwei Produktionslinien heruntergefahren werden müssen, sei aber "sehr groß". Was die Kurzarbeit angehe, sei man nach wie vor im Austausch mit dem AMS.

>> Oberösterreich: Viertel der Industriebetriebe schließt Komplettstopp nicht aus