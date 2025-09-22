Mit dem Beginn der Kollektivvertragsverhandlungen in der Metallindustrie startet am Montagnachmittag die diesjährige Herbstlohnrunde. Die Gewerkschaft strebt angesichts der anhaltend hohen Inflation eine Sicherung der Kaufkraft an und schließt eine Nulllohnrunde kategorisch aus. Konkrete Forderungen in Prozent wird es zum Auftakt jedoch nicht geben. „Wir werden die Verhandlungen völlig offen gehen“, erklärte Reinhold Binder, Vorsitzender der Metallergewerkschaft PRO-GE, im Ö1-„Morgenjournal“.

>>> Teufelskreis Lohnspirale: Verdienen Österreicher zu viel?

In den vergangenen Jahren war es üblich, dass die Gewerkschaft bereits am ersten Verhandlungstag eine konkrete prozentuelle Forderung präsentierte. Dieses Jahr scheint der wirtschaftliche Druck jedoch stärker zu sein – Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter sind sich einig, dass die konjunkturelle Lage angespannt ist.

Traditionell startet die Herbstlohnrunde der Metaller mit der Übergabe der Gewerkschaftsforderungen in der Wirtschaftskammer, gefolgt von Gesprächen mit dem Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI). Rund 190.000 Beschäftigte sind betroffen. Für die Arbeitnehmerseite verhandeln Reinhold Binder (PRO-GE) und Mario Ferrari (GPA). Die Arbeitgeberseite wird von FMTI-Obmann Christian Knill vertreten. Zeitgleich starten auch die Kollektivvertragsverhandlungen für etwa 55.000 Beschäftigte in 92 österreichischen Eisenbahnunternehmen. Die Gewerkschaft vida kündigte bereits an, keine Reallohnverluste hinzunehmen.

Immer top informiert über Österreichs Industrie? Jetzt das Daily Briefing abonnieren – die wichtigsten Branchen-News täglich um 7 Uhr direkt in Ihre Inbox. Hier kostenlos anmelden!