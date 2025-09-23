Bei den diesjährigen Lohnverhandlungen der Metallbranche konnten sich die Sozialpartner bereits am Montagnachmittag nach nur wenigen Stunden auf einen neuen Kollektivvertrag für rund 190.000 Beschäftigte einigen. Ab dem 1. November 2025 werden die effektiven Löhne und Gehälter um 1,41 Prozent erhöht, während die kollektivvertraglichen Mindestentgelte um 2 Prozent steigen. Ein Jahr später, ab dem 1. November 2026, folgen weitere Erhöhungen: Die Ist-Löhne und Gehälter steigen um 1,9 Prozent, die Mindestentgelte um 2,1 Prozent. Zusätzlich sind Einmalzahlungen vorgesehen.

>>> Plasser & Theurer-Chef über KV-Verhandlungen: "Wir verstehen, dass die Teuerung alle trifft"

PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder bezeichnete das Ergebnis als einen „Krisenabschluss auf Zeit, der die rollierende Inflation nicht voll abdeckt“. Angesichts der anhaltenden Teuerung und hohen Energiekosten sei es entscheidend gewesen, „mit Vernunft und Sicherheit in die Zukunft zu schreiten“. Die rollierende Inflation von September 2024 bis August 2025 - die Verhandlungshandlungsbasis für die Metaller-KV-Verhandlungen - lag bei 2,8 Prozent.