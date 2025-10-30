Die börsennotierte Pierer Mobility AG, Muttergesellschaft des oberösterreichischen Motorradherstellers KTM, steht vor tiefgreifenden Veränderungen: Der Sitz des Unternehmens soll von Wels nach Mattighofen, dem Stammsitz von KTM, verlegt werden. Gleichzeitig wird das Unternehmen in „Bajaj Mobility AG“ umbenannt. Diese Entscheidungen gehen aus den Beschlussvorschlägen für eine außerordentliche Hauptversammlung am 19. November hervor.

Hintergrund der Neuausrichtung ist der wachsende Einfluss des indischen Motorradbauers Bajaj, der bereits seit 2007 strategischer Partner von KTM ist. Im Frühjahr hatte Bajaj mit einer Finanzspritze das Überleben der in finanzielle Schwierigkeiten geratenen KTM gesichert. Als Teil des Sanierungsabkommens übernimmt Bajaj nun vollständig das bisherige Joint Venture „Pierer Bajaj“ und damit die Kontrollmehrheit an der Pierer Mobility AG. Die österreichische Übernahmekommission hat dieser Übernahme jüngst unter Verweis auf eine Ausnahmebestimmung im Rahmen des Sanierungsverfahrens zugestimmt – ohne Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre.

