Trotz Herausforderungen ist in Österreichs Industrie vorsichtiger Optimismus spürbar. Der erhoffte Umschwung lässt sich bislang noch nicht eindeutig belegen. Ungeachtet dessen zeichnen führende Forschungsinstitute in ihren aktuellen Prognosen ein verhalten positives Bild für die zweite Jahreshälfte. Ein Ausblick auf die kommenden Jahre lässt eine langsame, aber stetige wirtschaftliche Erholung erwarten, die eine schrittweise Stabilisierung der Konjunktur sowie eine behutsame Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum erkennen lässt. Die restriktive US-Außenhandelspolitik wirkt weiterhin wie ein drohendes Damoklesschwert über der europäischen Konjunktur.

