INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Fastabend, wenn Sie auf das aktuelle wirtschaftliche und geopolitische Umfeld blicken – wo liegen die größten Herausforderungen für GG Group?

Holger Fastabend: Die Märkte sind in Bewegung wie selten zuvor. Auf der Kundenseite beobachten wir enorme Schwankungen. Nicht nur aufgrund geopolitischer Faktoren, sondern vor allem, weil unsere OEM-Kunden selbst kaum noch planen können. Das Kaufverhalten der Endkunden ist unberechenbarer geworden: Viele überlegen, ihr Fahrzeug länger zu behalten, und die Frage, welcher Antrieb sich durchsetzen wird, ist offener denn je. Diese Unsicherheit überträgt sich auf die gesamte Wertschöpfungskette. Hinzu kommt die Situation in den USA und Mexiko, wo Zollpolitik und regulatorische Unsicherheiten für zusätzliche Komplexität sorgen. Strafzölle, fehlende industrielle Basis, geringe Lokalisierungsgrade, das alles macht die Planung schwer. Wir müssen in dieser Gemengelage extrem flexibel bleiben und uns darauf einstellen, dass Stabilität immer seltener zur Normalität gehört.

GG hat gerade eine umfassende Transformation abgeschlossen. Was war der Kern dieses Prozesses?

Fastabend: Wir haben Ende 2022 aus eigenem Antrieb unsere Transformation gestartet mit dem Ziel, das Unternehmen strukturell zu verschlanken, strategisch zu fokussieren und finanziell zu stabilisieren. Wir haben unsere Organisation neu ausgerichtet, Prozesse vereinfacht und klare Verantwortlichkeiten geschaffen. Das Resultat: eine solide finanzielle Basis und eine Organisation, die heute deutlich resilienter ist als vor drei Jahren. Unsere kontinuierliche Verbesserung ist inzwischen Teil der DNA geworden. Deshalb konnte ich mein zusätzliches CRO-Mandat im Sommer 2025 niederlegen. Damit ist die formale Transformationsphase abgeschlossen. Dass unser Weg auch extern Anerkennung findet, zeigt die Auszeichnung mit dem Automotive Lean Production Award 2025 in der Kategorie „Rapid Transformation“. Das war ein starkes Signal für das ganze Team.

Bedeutet der Abschluss der Transformation, dass nun wieder mehr Wachstum möglich ist?

Fastabend: Ja, und zwar auf zwei Ebenen. Einerseits wollen wir im angestammten Automotive-Geschäft weiterwachsen, andererseits bauen wir gezielt neue industrielle Geschäftsfelder auf. Dafür haben wir gemeinsam mit Oliver Wyman ein Strategieprojekt durchgeführt, bei dem wir symbolisch von „offenen Türen“ gesprochen haben, also Märkte, in die wir gehen können. Wir haben dabei sehr genau geprüft, wo wir technologisch anschlussfähig sind und gleichzeitig ein Alleinstellungsmerkmal bieten können. Herausgekommen sind mehrere Felder – von industrieller Automation über Energielösungen bis hin zu Medizintechnik –, die für uns hochattraktiv sind. Schon jetzt kommt aus diesen Märkten sehr positives Feedback. Für unser Stammwerk in Poysdorf ist das ein wichtiger Impuls. Mittelfristig streben wir an, den Anteil des Industriegeschäfts auf 20 bis 25 Prozent zu erhöhen.

Gleichzeitig bleibt das Automotive-Geschäft Ihr Rückgrat. Wie sehen Sie die Entwicklung der Mobilität?

Fastabend: Wir erleben derzeit eine Neuverteilung der Prioritäten. Lange Zeit schien der Weg klar in Richtung Elektromobilität zu führen. Inzwischen differenziert sich das wieder. Manche OEMs fahren ihre E-Ambitionen zurück, andere setzen auf Plug-in-Hybride oder Brennstoffzellen. Diese Vielfalt bedeutet für uns: Wir müssen in allen Teichen fischen können. Unser Ziel ist es, technologisch breit aufgestellt zu bleiben. Wir bedienen heute die gesamte Bandbreite von klassischen 12V-Systemen bis hin zu Hochvolt-Komponenten. Damit schaffen wir uns Flexibilität, unabhängig davon, welche Technologie sich am Ende durchsetzt.