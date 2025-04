Bei den getätigten Investitionen verwies der Geschäftsführer auf eine am Stammsitz in Rankweil (Bezirk Feldkirch) errichtete Glasabfüllanlage, die seit Dezember 2024 40.000 Glasflaschen pro Stunde abfüllt. Damit könne die international steigende Nachfrage nach Glasflaschen im Handel und in der Gastronomie bedient werden. Rauch verwies auch auf den internationalen Expansionskurs des Unternehmens und nannte beispielhaft Standorte in Arizona und südlich von Berlin, die in Betrieb genommen wurden. Im Norden Mazedoniens habe man ein Werk übernommen und damit die eigene Rohstoffversorgung gestärkt und Abhängigkeiten reduziert. Insgesamt verfügt Rauch über 16 Werke und sieben Niederlassungen.

Im vergangenen Jahr beschäftigte das Unternehmen nach eigenen Angaben 2.984 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um 258 mehr als 2023. 1.147 davon haben ihren Arbeitsplatz in Vorarlberg. Rauch verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Lehrwerkstätte des Unternehmens in Nüziders (Bezirk Bludenz). Ziel sei es, Fachkräfte in der Region zu halten.