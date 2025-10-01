Im Electric Vehicle Center in Köln arbeitet Ford an dem, was einst die Zukunft des Automobilstandorts sein sollte: Batterien für die neuen Stromer Explorer, Capri und Explorer Gen-E. Roboterarme schweißen, Sensoren prüfen – doch der Markt läuft nicht mit.

Von Januar bis August 2024 kamen in Deutschland nur 74.000 Ford-Pkw neu auf die Straße, darunter etwa 20.000 Elektroautos. Viele davon stammen allerdings gar nicht aus Köln. Für Investitionen von mehr als zwei Milliarden Euro seit 2022 ist das viel zu wenig.