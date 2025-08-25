Der oberösterreichische Maschinenbauer Engel, ein führender Hersteller von Spritzgießmaschinen, kündigt einen umfassenden Stellenabbau an. Wie das Unternehmen bekanntgab, sollen an den Standorten St. Valentin, Schwertberg und Dietach insgesamt 50 Arbeitsplätze abgebaut werden. Zusätzlich ist eine teilweise Verlagerung der Produktion nach Osteuropa vorgesehen. Grund für diese drastischen Maßnahmen sind laut Unternehmensangaben unter anderem globale Handelskonflikte, ein rückläufiger Auftragseingang sowie steigende Kosten im heimischen Automobilsektor.

>>> Engel-Revolution: CEO Engleder denkt den Maschinenbau radikal neu

Industrie-News auf den Punkt: Mit unserem Daily Briefing erhalten Sie jeden Morgen ab 7 Uhr die wichtigsten Entwicklungen aus Österreichs Wirtschaft direkt in Ihre Inbox – kompakt, relevant und auf den Punkt. Jetzt anmelden und informiert bleiben!