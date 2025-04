So ist geplant, die Arbeit in verschiedenen Betrieben in Bayern vorübergehend ruhen zu lassen. Geplant sind auch Aktionen im ostdeutschen Bundesland Sachsen. In Bayern sind bei Linde in Aschaffenburg mit acht Betrieben und bei MAN Energy Solutions in Augsburg mit drei Betrieben die größten Aktionen geplant, wie die Gewerkschaft mitteilte.

In Sachsen hat die Gewerkschaft die Beschäftigten der Maschinenbau-Unternehmen Koenig & Bauer in Radebeul und Auma Drives in Coswig zu Warnstreiks aufgerufen. Geplant sei ein Demonstrationszug, an dem sich auch Beschäftigte anderer Betriebe beteiligen sollen, sagte ein IG-Metall-Sprecher. Auch die Beschäftigten der Autozulieferer GKN Driveline und Radsystem GmbH in Zwickau sowie des Kompressorenherstellers Siemens Energy in Leipzig sind zu Warnstreiks aufgerufen.

Die IG Metall fordert für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten 7 Prozent mehr Geld. Die Laufzeit der Tarifverträge soll ein Jahr betragen. Die Arbeitgeber bieten bisher nach neun Nullmonaten 1,7 Prozent mehr Geld ab Juli 2025 und weitere 1,9 Prozent ab Juli 2026 bei einer Laufzeit von 27 Monaten.