Daikin Wärmepumpen : Daikin-Forschung: Warum Gent zum Gamechanger im Wärmemarkt wird

12.11.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Mit Innovation zur Klimawende: Der japanische Technologiekonzern Daikin treibt in Europa die Entwicklung energieeffizienter Wärmepumpen und nachhaltiger Heiz- und Kühlsysteme voran. Durch gezielte Forschung und Investitionen stärkt das Unternehmen nicht nur den Klimaschutz, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie im Zeitalter von Industrie 4.0.
Daikin

Die Entwicklung bei Daikin verschiebt sich zunehmend vom klassischen Maschinenbau hin zur Software.

- © Daikin

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
12.11.2025
Letzte Aktualisierung
12.11.2025
Wolfgang Korne