Der Autozulieferer Continental treibt die Neuaufstellung seiner Kunststoff- und Kautschuksparte ContiTech weiter voran und verschärft dabei den Sparkurs. Für die zum Verkauf stehende Division ist ein umfassendes Effizienzprogramm geplant, das vor allem Verwaltung und zentrale Funktionen betrifft.

Nach Unternehmensangaben sollen dadurch jährlich rund 150 Millionen Euro eingespart werden. Aus Kreisen des Betriebsrats wird der potenzielle Wegfall von bis zu 1500 Arbeitsplätzen in Deutschland genannt. Ein Teil der Aufgaben soll in Länder mit „wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen“ verlagert werden.

Philip Nelles, im Continental-Vorstand für ContiTech verantwortlich, verweist auf den zunehmenden externen Druck: Der Kostendruck steige aufgrund eines veränderten Marktumfeldes, reduzierter Wachstumsraten wichtiger Wirtschaftsnationen, anhaltender Unsicherheit durch Handelskonflikte und intensivierten Wettbewerbs, insbesondere aus China. „Die Anpassung der Kostenstruktur ist unabhängig vom geplanten Verkauf von ContiTech notwendig.“