Grund für das schwache Ergebnis sind die Abspaltung der Autosparte Aumovio sowie der geplante Verkauf des Geschäfts mit Schlauchleitungen und Lagerelementen. Laut Continental belasteten Sondereffekte in Höhe von 1,1 Milliarden Euro das Ergebnis – darunter Währungseinflüsse und Bewertungsdifferenzen im Zuge der Neuaufstellung.

Finanzvorstand Roland Welzbacher erklärte, das Quartal sei „von Sondereffekten im Rahmen der strategischen Neuausrichtung geprägt“ gewesen. Ziel bleibe, das Unternehmen stärker auf profitable Kernbereiche auszurichten. Der operative Gewinn (EBIT) sank um 14,9 Prozent auf 565 Millionen Euro, während der Umsatz mit rund fünf Milliarden Euro stabil blieb.