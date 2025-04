Den Insidern zufolge wurden chinesische Anbieter wie BYD, SAIC und Geely bei einer Veranstaltung des chinesischen Handelsministeriums von der neuen Linie instruiert. Auch Vertreter zahlreicher ausländischer Autobauer seien anwesend gewesen. Die Unternehmen seien ermuntert worden, in den EU-Staaten zu investieren, die gegen die Zölle gewesen seien. Die beteiligten Regierungsstellen und Unternehmen wollten sich nicht zu den Informationen äußern oder reagierten zunächst nicht auf Anfragen.



>>> Chinesischer Hersteller GAC plant Produktion in Graz



SAIC sucht derzeit in Europa einen Standort für eine neue E-Auto-Fabrik. Zusätzlich plant das Staatsunternehmen ein Zulieferzentrum in Frankreich. BYD baut in Ungarn eine Fabrik. Das osteuropäische Land war gegen die Sonderzölle. Der Konzern erwägt Insidern zufolge auch, sein europäisches Hauptquartier aus Kostengründen von den Niederlanden nach Ungarn zu verlagern.



Angesprochen auf chinesische Autofabriken in Deutschland sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin: "Ich kann generell sagen, dass die Bundesrepublik sich immer über Industrieansiedlungen freut und ein sehr guter Industriestandort ist." Dies sollte aber nicht mit der Frage nach Strafzöllen vermischt werden.