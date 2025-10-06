Im B2B-Sektor ist der Wettstreit um die besten Talente, die attraktivsten Kunden, vorteilhafte Standorte und politische Unterstützung härter als je zuvor. In diesem Umfeld wird der Ruf eines Unternehmens zunehmend zum entscheidenden Faktor. Wie ein Unternehmen wahrgenommen wird, hängt dabei immer stärker von den kollektiven Meinungen im Internet ab: Was über lange Zeit mühsam aufgebaut wurde, kann schlimmstenfalls innerhalb weniger Tage zerstört werden. Firmen, die auf nachhaltiges Management, hohe soziale Standards, eine inklusive Führungskultur, Innovationskraft, Effizienz und Qualität setzen, haben den Vorteil, dass ihr Name oft im Zusammenhang mit den führenden Marken der Branche genannt wird.

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und des digitalen Wandels ist es für Unternehmen entscheidend, nicht nur Kunden, sondern auch die besten Talente für sich zu gewinnen – und diese auch zu halten. Zum zweiten Mal hat das INDUSTRIEMAGAZIN gemeinsam mit dem IMWF die besten Arbeitgeber Österreichs gesucht – gemessen an ihrer Online-Reputation. Die Spitzenplätze zeigen dabei deutlich: Eine hervorragende Arbeitsplatzkultur ist keine Frage der Branche oder Unternehmensgröße. Die Bandbreite der führenden Unternehmen erstreckt sich von der Metall- und Maschinenbauindustrie über die Chemie- und Kunststoffbranche bis hin zu Hightech-Unternehmen oder der Zulieferindustrie. Es wird immer klarer, dass Arbeitgeber in der österreichischen Industrie branchenübergreifend die Bedeutung guter Arbeitsbedingungen erkannt haben. Dies ist nicht nur entscheidend, um Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu binden, sondern auch, um die Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu steigern.

