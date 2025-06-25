In einer Zeit, in der wirtschaftliche Stabilität und Zukunftsfähigkeit stark mit der Wahrnehmung und Stärke von Marken verknüpft sind, liefert die jährlich erscheinende Markenwert-Studie des European Brand Institute (EBI) wichtige Einblicke in die Entwicklung der bedeutendsten österreichischen Marken. Sie zeigt, welche Unternehmen ihre Marken erfolgreich weiterentwickeln konnten, wer an Boden verloren hat und welche Faktoren aktuell besonders stark auf den Markenwert einwirken. Marken sind längst nicht mehr nur ein Symbol für ein Produkt oder eine Dienstleistung – sie sind wirtschaftliches Kapital, das maßgeblich zur Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens beiträgt. Besonders in Zeiten digitaler Transformation und wachsendem Nachhaltigkeitsbewusstsein spielen Innovation und gesellschaftliche Verantwortung eine immer größere Rolle für den Markenwert. Die aktuelle Ausgabe der Studie unterstreicht, wie dynamisch sich Österreichs Markenlandschaft entwickelt – mit einem altbekannten Spitzenreiter, neuen Akteuren in den Top 10 und einem klaren Appell an Politik und Wirtschaft, Markenführung strategisch zu fördern.

>>> Das sind Österreichs beste Arbeitgeber

Immer bestens informiert über Österreichs Marken- und Industriegeschehen. Verpassen Sie keine wichtigen Entwicklungen mehr: Mit unserem Daily Briefing „Was in der Industrie wichtig wird“ erhalten Sie jeden Morgen um 7 Uhr kompakt und zuverlässig die relevantesten News direkt in Ihre Inbox.