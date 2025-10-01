Der CO₂-Fußabdruck eines Unternehmens gilt heute als ebenso aussagekräftige Kennzahl wie Umsatz oder EBIT. Ob Bauwirtschaft, Industrie oder Tourismus – wer seine Klimabilanz nicht kennt, wird künftig bei Ausschreibungen, Finanzierungen oder internationalen Partnerschaften auf der Strecke bleiben. „Der CO₂-Fußabdruck ist für Unternehmen das, was die Verbrauchskennzahl beim Auto oder die Energiekennzahl bei Gebäuden ist“, erklärt Günter Göttlich, Geschäftsführer von TÜV AUSTRIA. „Er zeigt, wie viel Emissionen ein Unternehmen durch seine Prozesse verursacht. Diese Zahl wird zunehmend eine internationale Anforderung.“

Zwischen Green Deal und Green Finance

Politische Großwetterlagen schwanken immer wieder. Je nach Wahlen und Couleur scheint die Nachhaltigkeitsdebatte ausgebremst oder vom Rückenwind getragen. Doch eines ist klar, das Thema verschwindet nicht und wird die zukünftige Wertschöpfungskette immer intensiver durchdringen. „Wir erleben es in der Wirtschaft tagtäglich – selbst wenn auf politischer Ebene über Sinn oder Unsinn gestritten wird, die Finanzwelt denkt langfristig“, sagt Göttlich.

Banken, Investoren und Förderstellen verlangen schon heute valide Nachhaltigkeitskennzahlen. Schlagworte wie Green Rating oder Green Financing sind keine hohlen Phrasen mehr, sondern harte Anforderungen. „Ein deutscher Energieversorger hatte Pläne in Ungarn ein großes Photovoltaikprojekt umzusetzen. Die österreichische Bank prüfte dabei weniger die technischen Aspekte, sondern vor allem: Passt das Projekt in ein nachhaltiges Finanzierungsportfolio? Wie sieht der CO₂-Fußabdruck aus? Die Botschaft dahinter ist eindeutig. Wer keine geprüften CO₂-Daten vorweisen kann, verliert Chancen“, erzählt Göttlich.

Drei Säulen der TÜV-AUSTRIA-Strategie

Der TÜV AUSTRIA sieht seine Rolle klar definiert. Als unabhängiger Partner führen die Experten die Unternehmen sicher durch den dichten Wald an Normen und Regelungen. Göttlich betont: „Wir sind keine Berater, die Unternehmen in eine Richtung drängen. Wir verstehen uns als unabhängiger Dritter, der sicherstellt, dass genug getan wird, aber nicht über das Ziel hinaus.“