BMW Motoren Steyr : Ab Jänner: Harald Gottsche leitet BMW Motoren Steyr und die weltweite Antriebsproduktion
"Harald Gottsche und Klaus von Moltke sind erfahrene Werkleiter mit ausgeprägter Führungsqualität und breiter fachlicher Expertise,“ erläutert BMW AG Produktionsvorstand Milan Nedeljković. „In beiden Werken werden in den nächsten Jahren wesentliche Weichen für die Zukunft gestellt. Die neuen Werkleiter werden insbesondere den weiteren Ausbau der Elektromobilität sicherstellen.“
Nie mehr die wichtigsten News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
Harald Gottsche leitete in den vergangen fünf Jahren das BMW Group Werk im mexikanischen San Luis Potosí. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen sorgte Gottsche für ein stabiles Produktionsvolumen und verantwortete die Anläufe des BMW 2er Coupés und des BMW M2. Seit 2024 wird der Standort für die E-Mobilität ausgebaut: rund 800 Millionen Euro werden in die Erweiterung und für die Fertigung von Batteriemodulen investiert. Ab 2027 wird in San Luis Potosí dann auch die Neue Klasse produziert.
Das erste Fahrzeug wird der BMW iX3 sein, der weiterhin auch in Debrecen (Ungarn) produziert werden wird. Vor seinem Einsatz in Mexiko war Harald Gottsche in verschiedenen Leitungsfunktionen im Produktionsnetzwerk der BMW Group tätig, unter anderem als Leiter der Montage im Münchner Stammwerk und Leiter des Produktionskonzepts Mittelklasse.
Wie sein Vorgänger Klaus von Moltke wird auch Harald Gottsche zusätzlich zur Werkleitung in Steyr als Leiter der weltweiten Antriebsproduktion der BMW Group fungieren. Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Als routinierter Mexiko-Expat mit Wurzeln in Bayern sieht er dem Pendeln zwischen seinen nunmehr zwei Lebensschwerpunkten in München und Steyr gelassen entgegegen.
Klaus von Moltke hat Ende 2022 das BMW Group Werk Steyr übernommen und die Transformation des Standorts hin zur Elektromobilität entscheidend vorangetrieben. Seit diesem Sommer liefert das Werk Steyr die E-Antriebe der sechsten Generation für das erste Fahrzeug der Neuen Klasse – den BMW iX3 – ins neue Werk im ungarischen Debrecen. Mit der Entwicklung und Produktion des neuen Brennstoffzellensystems für das erste Wasserstoff-betriebene Serienfahrzeug der BMW Group konnte von Moltke ein weiteres Großprojekt nach Steyr holen und den Standort zum Leuchtturm fürWerk Steyr Technologieoffenheit machen.
Zusätzlich zur Rolle als Leiter des Werks Steyr war von Moltke ab Mai 2023 Leiter der weltweiten Antriebsproduktion der BMW Group.
„Es war mir eine große Freude, in den vergangenen Jahren gemeinsam mit dem Team vor Ort den Standort Steyr zu gestalten und voranzubringen. Meine Zeit in Österreich war geprägt von großen Herausforderungen – und mindestens ebenso großen Erfolgen. Gemeinsam haben wir bedeutende Meilensteine gemeistert, wie zum Beispiel den Aufbau der E-Motoren-Fertigung oder die Standortentscheidung für Steyr für die Zukunftstechnologie der Wasserstoffbrennstoffzellensysteme. Und es war mir eine Ehre, dass ich mich gemeinsam mit Partnern aus Politik und Wirtschaft für die Automobilindustrie in Österreich einsetzen konnte. Ich bin überzeugt, dass mein Nachfolger, Harald Gottsche, mit seiner Erfahrung und Leidenschaft für die Produktion das Werk Steyr in eine erfolgreiche Zukunft führen wird. Dabei kann er sich auf ein starkes, engagiertes Team in Österreich verlassen“, so Klaus von Moltke.
Der gebürtige Südamerikaner übernimmt das Werk in Mexiko in einer herausfordernden Zeit. Es gilt den Standort trotz Handelskonflikten und volatilen Zollbestimmungen als stabilen Produzenten der Fahrzeuge der Neuen Klasse in Mittel- und Nordamerika in die Zukunft zu führen.