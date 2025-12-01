"Harald Gottsche und Klaus von Moltke sind erfahrene Werkleiter mit ausgeprägter Führungsqualität und breiter fachlicher Expertise,“ erläutert BMW AG Produktionsvorstand Milan Nedeljković. „In beiden Werken werden in den nächsten Jahren wesentliche Weichen für die Zukunft gestellt. Die neuen Werkleiter werden insbesondere den weiteren Ausbau der Elektromobilität sicherstellen.“

Nie mehr die wichtigsten News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!



Harald Gottsche leitete in den vergangen fünf Jahren das BMW Group Werk im mexikanischen San Luis Potosí. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen sorgte Gottsche für ein stabiles Produktionsvolumen und verantwortete die Anläufe des BMW 2er Coupés und des BMW M2. Seit 2024 wird der Standort für die E-Mobilität ausgebaut: rund 800 Millionen Euro werden in die Erweiterung und für die Fertigung von Batteriemodulen investiert. Ab 2027 wird in San Luis Potosí dann auch die Neue Klasse produziert.

Das erste Fahrzeug wird der BMW iX3 sein, der weiterhin auch in Debrecen (Ungarn) produziert werden wird. Vor seinem Einsatz in Mexiko war Harald Gottsche in verschiedenen Leitungsfunktionen im Produktionsnetzwerk der BMW Group tätig, unter anderem als Leiter der Montage im Münchner Stammwerk und Leiter des Produktionskonzepts Mittelklasse.

Wie sein Vorgänger Klaus von Moltke wird auch Harald Gottsche zusätzlich zur Werkleitung in Steyr als Leiter der weltweiten Antriebsproduktion der BMW Group fungieren. Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Als routinierter Mexiko-Expat mit Wurzeln in Bayern sieht er dem Pendeln zwischen seinen nunmehr zwei Lebensschwerpunkten in München und Steyr gelassen entgegegen.