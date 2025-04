Als "Hidden Champion" betreibt Blum acht Produktionswerke in Vorarlberg, beschäftigt im Bundesland über 6.600 Mitarbeitende (weltweit etwa 9.300) und hat auch Produktionsstätten in Polen, Brasilien, China und den USA. Die Zahl der Mitarbeitenden ist in der jüngsten Vergangenheit aber über natürliche Fluktuation verringert worden. Man glaube weiterhin an den Standort, mit einer Exportquote von 97 Prozent stehe man jedoch im internationalen Wettbewerb und müsse "nach dem Möglichen" greifen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, so Humpeler. Die Tendenz sei gegeben, dass der Wirtschaftsstandort in Rückstand gerate. Er glaube nicht an einen "Big Bang", nämlich dass die Produktion mancher Produkte von heute auf morgen irgendwo anders erfolgen werde. Allerdings könne eine Verlagerung durchaus passieren. "Das wird vielmehr eine schleichende Entwicklung sein", so Humpeler.

>>> Die Vorarlberger Industrie: Treiber des Wohlstands im Bundesland

Was braucht der Standort Österreich, um für den internationalen Wettbewerb fit zu sein? Wie anderen Industrieunternehmen in Österreich sind Blum die Lohnnebenkosten ein Dorn im Auge, vielmehr einige Bestandteile davon. Humpeler will etwa die Zahlungen für Kranken-, Pensions- oder Unfallversicherung keinesfalls infrage stellen. Wohl aber sieht er beispielsweise den Wohnbauförderungsbeitrag oder die Zahlungen für Freifahrten für Schüler und Lehrlinge bei den Lohnnebenkosten falsch angesiedelt. "Manches hat mit Lohn- und Versicherungskosten einfach nichts zu tun, diese Leistungen sollte der Staat aus Steuermitteln bestreiten", postulierte Humpeler.