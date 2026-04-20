Die österreichische Wittmann Gruppe stellt ihre Geschäftsführung neu auf. Die Geschäftsbereiche Spritzgießmaschinen – Wittmann Battenfeld GmbH mit Sitz in Kottingbrunn – sowie Automation und Peripherie – Wittmann Technology GmbH mit Sitz in Wien – werden mit 1. Mai 2026 in einer Doppelspitze gebündelt. Diese übernehmen die beiden Inhaber Michael Wittmann und Werner Wittmann. Rainer Weingraber scheidet Ende April aus der Unternehmensgruppe aus.



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„Mit der neuen Struktur setzen wir die 2022 gestartete Strategie ‚It’s all Wittmann‘ nun auch auf Ebene der Unternehmensleitung konsequent fort“, sagt Michael Wittmann. „Unsere hohe Kompetenz bei Gesamtlösungen ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil, den wir durch die Zusammenführung weltweit noch stärker ausbauen werden.“

Rainer Weingraber war 2019 als CEO der Wittmann Battenfeld GmbH in die Unternehmensgruppe eingetreten. „Herr Weingraber hat die Spritzgießmaschinensparte durch herausfordernde Zeiten geführt und dabei die Integration aller Geschäftsbereiche maßgeblich vorangetrieben“, betont Michael Wittmann. „Wir danken Herrn Weingraber für sein Engagement und seine Leistungen in den vergangenen sieben Jahren und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.“

Vom Materialhandling über Spritzgießmaschinen, Verarbeitungstechnologien und Temperiergeräte bis hin zu Inline-Recycling sowie der Automatisierung und Digitalisierung von Spritzgießprozessen bietet die Wittmann Gruppe sämtliche Komponenten für die Spritzgießverarbeitung aus eigener Entwicklung und Fertigung. Sowohl beim Erwerb von Einzellösungen als auch von integrierten Produktionszellen profitieren Anwender vom umfassenden Prozessverständnis der weltweiten Wittmann Teams.

Die Wittmann Gruppe zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Spritzgießmaschinen, Robotern und Peripheriegeräten für die Verarbeitung unterschiedlichster plastifizierbarer Materialien. Die Unternehmensgruppe hat ihren Hauptsitz in Wien und gliedert sich in die beiden Hauptgeschäftsbereiche Wittmann Battenfeld und Wittmann.

Im Zeichen von Umweltschutz, Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft arbeitet die Wittmann Gruppe an fortschrittlicher Prozesstechnologie für höchste Energieeffizienz im Spritzgießprozess sowie an der Verarbeitung von Standardmaterialien und Werkstoffen mit hohem Rezyklatanteil und nachwachsenden Rohstoffen. Die Produkte der Wittmann Gruppe sind auf die horizontale und vertikale Integration in die Smart Factory ausgelegt und lassen sich untereinander zu intelligenten Produktionszellen verknüpfen.

Gemeinsam betreiben die Unternehmen der Gruppe zehn Produktionswerke in sieben Ländern. Mit 35 Standorten sind die zusätzlichen Vertriebsgesellschaften auf allen wesentlichen Industriemärkten weltweit vertreten.

Wittmann Battenfeld treibt den weiteren Ausbau seiner Marktposition als Hersteller von Spritzgießmaschinen und Anbieter moderner, umfassender Maschinentechnik in modularer Bauweise voran. Das Produktprogramm von Wittmann umfasst Roboter und Automatisierungssysteme, Materialversorgungssysteme, Trockner, gravimetrische und volumetrische Dosiergeräte, Mühlen sowie Temperier- und Kühlgeräte. Der Zusammenschluss der einzelnen Bereiche unter dem Dach der Wittmann Gruppe ermöglicht eine nahtlose Integration – zum Vorteil der Spritzgießverarbeiter, die in zunehmendem Maß ein reibungsloses Zusammenspiel von Verarbeitungsmaschine, Automatisierung und Peripherie nachfragen.