Linearachsen auf Basis von Hochleistungspolymeren sind zentrale Bausteine moderner Maschinen – von der Laborautomation bis zur Fabrikproduktion. Sie sind leise, schmier- und wartungsfrei. Entscheidend für Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer ist der Antrieb. Konstrukteure wählen zwischen Spindel- und Zahnriemenantrieb. Hinzu kommen Anforderungen wie Hygiene, ESD-Schutz oder Reinraumtauglichkeit.

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„Beide Technologien haben klare Stärken und Grenzen und einen erheblichen Einfluss auf zentrale Leistungsparameter wie Hublänge, Geschwindigkeit, Tragkraft und Positioniergenauigkeit“, sagt Michael Hornung, Produktmanager drylin Linearund Antriebstechnik bei igus.

Die Hublänge

Ein zentrales Auswahlkriterium ist die Hublänge. Spindelantriebe eignen sich vor allem für kurze bis mittlere Verfahrwege. Hublängen bis etwa 1.000 mm sind üblich, bei gleitgelagerten Spindelsystemen sind bis 1.500 mm realisierbar. Mit zunehmender Länge steigen Risiken wie Durchbiegung, Schwingungen und Verschleiß. Dafür bieten Spindelantriebe hohe Präzision. Sie ermöglichen Positioniertoleranzen von etwa ±0,1 mm und Wiederholgenauigkeiten im Bereich weniger hundertstel Millimeter. Damit eignen sie sich besonders für Anwendungen in der Labor-, Medizin- oder Messtechnik. Für längere Verfahrwege sind Zahnriemenantriebe die bessere Wahl. Sie erlauben Hübe von bis zu 3.500 mm und mehr sowie hohe Geschwindigkeiten und kurze Taktzeiten. Aufgrund der Riemenelastizität liegt die Positioniergenauigkeit typischerweise zwischen ±0,2 mm und ±0,35 mm. Die Faustregel: „Kurze Hübe und hohe Präzision sprechen für einen Spindelantrieb, lange Verfahrwege und hohe Geschwindigkeiten für den Zahnriemen“, fasst Hornung zusammen.