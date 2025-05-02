Der Kölner motion plastics Spezialist igus hat mit dem humanoiden Roboter Iggy Rob eine neue Lösung für die industrielle Automation vorgestellt. Das System ist rund 1,70 Meter groß und verfügt über zwei ReBeL Cobot-Arme sowie bionische Hände. Mit nur einer Akkuladung kann sich der Roboter bis zu acht Stunden autonom bewegen.

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Für die zuverlässige Navigation setzt Iggy Rob auf einen LIDAR-Sensor sowie hochauflösende 3D-Kameras zur Objektdetektion. Die Steuerung erfolgt über die firmeneigene igus Robot Control. Der Roboter ist nach VDE 5050 für das Flottenmanagement zertifiziert und besitzt eine CE-Kennzeichnung. Durch die Integration einer ROS2-Schnittstelle ist Iggy Rob kompatibel mit modernen Robotik- und IT-Infrastrukturen.