Siemens-Umbau : Siemens zerlegt seine alten Machtblöcke: Roland Buschs riskanter Weg zur Tech Company
Inhalt
- Siemens Healthineers: Der nächste Milliarden-Schnitt im Siemens-Konzern
- Altair, Dotmatics und KI: Siemens kauft sich in die Software-Zukunft
- Siemens Xcelerator und Nvidia: Der Angriff auf das alte Industriegeschäft
- Digital Industries und Smart Infrastructure: Siemens greift seine Machtblöcke an
- Siemens schafft Cheftitel ab: Warum der Umbau bei den Managern beginnt
- Siemens Digital Industries: Warum das Kronjuwel trotz hoher Marge unter Druck steht
- Siemens gegen Siemens: Roland Buschs härtester Gegner sitzt im eigenen Haus
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