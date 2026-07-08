Siemens-Umbau : Siemens zerlegt seine alten Machtblöcke: Roland Buschs riskanter Weg zur Tech Company

08.07.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Siemens gegen Siemens: Roland Busch will aus dem Industriekonzern eine Tech Company formen – mit KI, Software, Altair, Dotmatics und Siemens Xcelerator. Doch während Milliarden in neue Technologie fließen, beginnt der heikelste Umbau im Inneren: Machtblöcke, Cheftitel und das Kronjuwel Digital Industries geraten unter Druck. Was hinter dem Umbau steckt – und warum er für Siemens zur Bewährungsprobe wird.

Inhalt

Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, berichtet den Aktion?ren auf der 57. ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens ?ber das abgelaufene Gesch?ftsjahr 2022. Roland Busch, President and CEO of Siemens AG reports on fiscal 2022 to the shareholders at the company?s 57th Annual Shareholders? Meeting.

Roland Busch will Siemens zur Tech Company umbauen. Die größte Bewährungsprobe wartet dabei nicht im Markt, sondern in den eigenen Strukturen.

- © Lennart Preiss/Siemens AG

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Erstveröffentlichung
08.07.2026
Letzte Aktualisierung
08.07.2026
Rudolf Loidl
Tom Arnold