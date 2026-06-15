Siemens-Umbau : Siemens: Der Umbau zur Tech Company wird zum Angriff auf Siemens selbst

15.06.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Siemens steht vor einem der heikelsten Umbauten seiner jüngeren Geschichte. Roland Busch setzt auf Software, KI, Plattformgeschäft und Milliarden-Zukäufe – doch die wahre Machtprobe beginnt im Inneren des Konzerns. Warum der Weg zur Tech Company für Siemens zum Angriff auf Siemens selbst wird.

Inhalt

Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, berichtet den Aktion?ren auf der 57. ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens ?ber das abgelaufene Gesch?ftsjahr 2022. Roland Busch, President and CEO of Siemens AG reports on fiscal 2022 to the shareholders at the company?s 57th Annual Shareholders? Meeting.

Roland Busch will Siemens zur „One Tech Company“ umbauen – doch die größte Machtprobe wartet nicht im Markt, sondern im eigenen Konzern.

- © Lennart Preiss/Siemens AG

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Erstveröffentlichung
15.06.2026
Letzte Aktualisierung
15.06.2026
Rudolf Loidl
Tom Arnold