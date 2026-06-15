Siemens-Umbau : Siemens: Der Umbau zur Tech Company wird zum Angriff auf Siemens selbst
Inhalt
- Siemens Healthineers: Warum Roland Busch den nächsten Milliarden-Schnitt vorbereitet
- Siemens: Die Milliardenwette auf Altair, Dotmatics und KI
- Siemens Xcelerator: Roland Buschs Angriff auf das alte Industriegeschäft
- Siemens-Reorganisation: Der Angriff auf die alten Machtblöcke des Konzerns
- Siemens: Der Umbau beginnt bei den Cheftiteln
- Siemens Digital Industries: Das Kronjuwel gerät im Umbau unter Druck
- Siemens gegen Siemens: Die Technologie kann Busch kaufen – die Organisation nicht
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