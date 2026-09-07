INDUSTRIEMAGAZIN: Frau Kern, trotz Rezession ist der Bewerbermarkt stark in Bewegung. Was passiert hier gerade?

Bettina Kern: Ich habe schon sehr viele Bewegungen am Arbeitsmarkt gesehen, aber das ist eine ganz neue Dynamik. Sehr viele Unternehmen bauen Mitarbeiter in einem Bereich ab, wo wir jahrelang versucht haben geeignete Mitarbeiter zu finden, nämlich in der IT. Wir merken auch, dass Unternehmen wenig neue Mitarbeiter aufnehmen, aber viele austauschen.

Was ist hier der Hintergrund?

Kern: In der Zeit um oder nach Corona gab es einen unglaublichen Fachkräftemangel. Viele Unternehmen haben dabei auch oft Menschen eingestellt, die nicht zu 100 Prozent passen. In diesem Jahr ist nun das große Austauschen losgegangen. Hier spielt auch ein Thema mit, das ich immer wieder betone: „Hiring for Attitude“. Ich skizziere das mit einem Beispiel: Ein Unternehmen sucht und findet einen gut qualifizierten Mitarbeiter, der aber etwa SAP noch nicht beherrscht, und lehnt ihn ab.

Allerdings kann ich jemandem SAP-Wissen beibringen, aber die Haltung, die Einstellung, die jemand mitbringt, kann ich ihm nicht beibringen. Der Austausch von Mitarbeitern hat aber auch häufig Performance-Gründe. Leistung und Performance werden wieder sehr viel wichtiger. Denn: Wie viele Menschen hören Sie jetzt noch von der 30-Stunden-Woche sprechen? Dazu ist es wieder sehr ruhig geworden.

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Der Wunsch nach Flexibilität und Work-Life-Balance ist bei Bewerbern aber immer noch vorhanden. Wie kann man das mit der erforderten Leistungsbereitschaft unter einen Hut bekommen?

Kern: Ich glaube, wir müssen in Österreich und Gesamt-Europa wieder lernen, dass man nicht alles haben kann. Der klassische Österreicher wünscht sich einen 30-Stunden-Job, der toll bezahlt ist, und mit dem er sich das Häuschen am Stadtrand leisten kann. Dazu kommt noch sehr viel on top. Wir machen die Work-Life-Balance mittlerweile zu einer Life-Work-Balance. Wenn ich aber etwas wirklich gerne mache und in meinem Job aufgehe, dann brauche ich nicht so viel Life-Balance, um ihn auszuhalten. Da sind wir in den letzten Jahren ein bisschen in die falsche Richtung abgebogen und haben begonnen, Arbeit per se als etwas Negatives zu sehen.

Ich habe etwa vor einigen Wochen eine junge Frau interviewt, die seit vielen Jahren für Inkassobüros arbeitet und viele Wechsel hat. Ihr Argument war, dass es einfach keine spannende Tätigkeit sei, sie aber nicht weiß, was sie sonst machen soll. Ich habe sie nach Freizeitaktivitäten gefragt und siehe da – sie ist grafisch sehr begabt. Allerdings kann sie sich nicht umschulen lassen, da sie es sich nicht leisten kann. Wir fördern alles Mögliche in Österreich, aber hier gibt es Optimierungsbedarf. Denn wenn Menschen ihre Talente in ihre Arbeit einbringen können, arbeiten sie gerne und die Frage der Work-Life-Balance stellt sich gar nicht mehr.