Kupfer ist längst mehr als ein zyklischer Industriestoff. Was derzeit an den Metallbörsen passiert, zeigt, wie unmittelbar Zollpolitik, Rohstoffstrategien und globale Warenströme inzwischen ineinandergreifen. Ende August notierte der Drei-Monats-Kontrakt an der London Metal Exchange bei 14.437 Dollar je Tonne und damit nur knapp unter dem damaligen Rekord von 14.527,50 Dollar. Wenige Wochen später lag der Preis bereits darüber. Doch hinter der Rallye steht nicht einfach nur steigende industrielle Nachfrage. Der Markt wird gleichzeitig an mehreren Stellen auseinandergezogen.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!

Der aktuell stärkste kurzfristige Impuls kam zuletzt aus den USA. Washington erwägt gestaffelte Importzölle auf raffiniertes Kupfer: Nach einer Empfehlung des US-Handelsministeriums könnten ab 1. Jänner 2027 zunächst 15 Prozent und ab 2028 30 Prozent fällig werden. Die endgültige Entscheidung steht noch aus, das Weiße Haus hat die Entscheidung zuletzt aufgeschoben. Händler reagieren trotzdem längst. Kupfer wird in die Vereinigten Staaten verschoben, bevor mögliche Zollschranken greifen. Zwischen Juni und Mitte August brachen die Lagerbestände in London um beinahe die Hälfte ein, während sie in den USA um rund 100.000 Tonnen stiegen.

Wie TSA bei gleicher Fläche Output steigern will



Wie stark solche Handelsströme einen Markt kurzfristig verzerren können, zeigte der Aufschlag für sofort verfügbares Kupfer. Der Kassapreis lag zeitweise 545 Dollar über dem Terminpreis – ein Rekordabstand. Daraufhin floss Ware zurück in die LME-Lagerhäuser: Binnen einer Woche stiegen die Bestände um fast 72.000 Tonnen beziehungsweise 17 Prozent. Kurz darauf gingen bereits wieder knapp 12.000 Tonnen ab. Kupfer folgt derzeit nicht nur dem industriellen Verbrauch, sondern zunehmend der Frage, in welchem Wirtschaftsraum sich die höchste Marge erzielen oder die nächste Handelsbarriere umgehen lässt.

Für einen Elektromotorenhersteller wie Traktionssysteme Austria, TSA, ist das kein abstraktes Börsengeschehen. Kupfer steckt in Profildrähten und Runddrähten der Wicklung, in Rotorstäben und Kurschlussringen von Rotoren sowie in verschiedenen mechanisch bearbeiteten Kupferkomponenten. Die TSA-Gruppe verarbeitet jährlich rund 800 Tonnen, davon etwa 600 Tonnen in Europa. Eingekauft wird allerdings nicht die an der Börse gehandelte Kathode, sondern bereits verarbeitetes Material von Lieferanten vor allem in Europa und Asien.