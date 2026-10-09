Traktionssysteme Austria : Kupfer wird zum Risiko: Wie Traktionssysteme Austria seine Margen schützt

09.10.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Leere Kupferlager in Europa, knapper Kupferschrott in China: Der Rohstoff setzt Traktionssysteme Austria unter Handlungsdruck. Warum TSA-Chef Harold Schmidt dennoch keine Lieferengpässe erwartet und wie die Niederösterreicher ihre Margen vor steigenden Preisen schützen.
TSA Produktion

Mitarbeiter der TSA-Produktion in Wiener Neudorf: Kupfer steckt in Profildrähten und Runddrähten der Wicklung, in Rotorstäben und Kurschlussringen von Rotoren sowie in verschiedenen mechanisch bearbeiteten Kupferkomponenten.

- © TSA

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Erstveröffentlichung
09.10.2026
Letzte Aktualisierung
09.10.2026
Daniel Pohselt