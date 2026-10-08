INNIO Jenbacher KI-Boom : INNIO Jenbacher: Der Tiroler Motorenbauer hinter Amerikas KI-Hunger

08.10.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
Der KI-Boom braucht nicht nur Chips, Server und Software – sondern vor allem Strom. Genau hier wird INNIO Jenbacher plötzlich interessant: Der Tiroler Motorenbauer liefert Gasmotoren für Rechenzentren, feierte ein starkes Nasdaq-Debüt und profitiert vom Energiehunger der digitalen Welt. Doch hinter dem Aufstieg steckt mehr als nur der Hype um künstliche Intelligenz.
Werkshalle von Innio in Hall, Österreich

INNIO Jenbacher aus Tirol rückt durch den Strombedarf von KI-Rechenzentren in den Fokus internationaler Investoren. Der Motorenbauer liefert Energieinfrastruktur für einen Markt, der rasant wächst.

- © INNIO

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Erstveröffentlichung
08.10.2026
Letzte Aktualisierung
08.10.2026
Rudolf Loidl
Tom Arnold