INNIO Jenbacher KI-Boom : INNIO Jenbacher: Der Tiroler Motorenbauer hinter Amerikas KI-Hunger
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Wenn an der Technologiebörse Nasdaq in New York die Glocke läutet, stehen häufig Softwarekonzerne, Halbleiterhersteller oder aufstrebende Technologieunternehmen im Mittelpunkt. Am 4. Juni 2026 gehörte die Bühne einem Unternehmen mit starken Wurzeln im Tiroler Inntal. INNIO, der Hersteller der traditionsreichen Jenbacher-Gasmotoren, feierte sein Börsendebüt. Und das mit beachtlichem Erfolg.
Zum Ausgabepreis von 27 Dollar wurden insgesamt 90 Millionen Aktien platziert. Bereits am ersten Handelstag stieg der Kurs deutlich und schloss bei 33,30 Dollar. Damit erreichte INNIO eine Börsenbewertung von rund 25 Milliarden US-Dollar. Die Aktie gewann gegenüber dem Ausgabepreis mehr als 23 Prozent.
Für ein Unternehmen, dessen Produkte auf den ersten Blick wenig mit der digitalen Welt zu tun haben, war das ein bemerkenswerter Start. Doch hinter der Begeisterung der Investoren steckt eine Entwicklung, die unmittelbar mit dem Boom der künstlichen Intelligenz zusammenhängt: der rapide steigende Strombedarf von Rechenzentren.
Strombedarf durch künstliche Intelligenz: Die neue Rolle der Jenbacher-Gasmotoren
Künstliche Intelligenz benötigt leistungsfähige Prozessoren, riesige Serveranlagen und vor allem elektrische Energie. Der Bau immer größerer Rechenzentren stellt deren Betreiber deshalb vor eine grundlegende Herausforderung. Nicht überall stehen die benötigten Strommengen über das öffentliche Netz rechtzeitig zur Verfügung.
Hier kommen die Anlagen von INNIO ins Spiel. Das Unternehmen entwickelt und produziert Gasmotoren und dezentrale Energiesysteme, die elektrische Energie direkt am Verbrauchsort erzeugen können. Solche Anlagen werden unter anderem in der Industrie, bei Energieversorgern und in Rechenzentren eingesetzt.
Die Technologie ist keineswegs neu. Gerade das macht sie für bestimmte Anwendungen interessant. Gasmotoren sind industriell erprobt, können zu größeren Kraftwerksanlagen zusammengeschaltet werden und ermöglichen eine Energieerzeugung unabhängig von der unmittelbaren Stromlieferung aus dem öffentlichen Netz. Voraussetzung bleiben allerdings eine gesicherte Brennstoffversorgung und eine entsprechend ausgelegte technische Infrastruktur.
Bei Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung lässt sich zusätzlich die entstehende Wärme nutzen. Das erhöht den Gesamtwirkungsgrad erheblich. Für Rechenzentren hängt der tatsächliche Nutzen dieser Abwärme allerdings davon ab, ob geeignete Verwendungsmöglichkeiten bestehen.
Rechenzentren treiben INNIO: Auftragseingang steigt auf Milliardenhöhe
Wie stark sich die Nachfrage nach solchen Lösungen entwickelt hat, zeigen die Geschäftszahlen.
Im Jahr 2023 lag der Auftragseingang von INNIO für Anlagen im Rechenzentrumsbereich noch bei 27 Millionen Dollar. Bereits 2025 erreichte er rund 2,28 Milliarden Dollar. Innerhalb von zwei Jahren vervielfachte sich damit das Geschäft in diesem Segment.
Die Dynamik hielt auch im laufenden Jahr an. Im zweiten Quartal 2026 verzeichnete INNIO im gesamten Anlagengeschäft einen Auftragseingang von 2,3 Milliarden Dollar. Das entsprach einem Plus von 316 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Auftragsbestand stieg bis Ende Juni auf 6,6 Milliarden Dollar, nachdem er ein Jahr zuvor noch bei rund 1,7 Milliarden Dollar gelegen hatte.
Das Wachstum kommt allerdings nicht ausschließlich aus Rechenzentren. Zum Anlagengeschäft gehören auch Lösungen für die allgemeine Stromerzeugung und Gasverdichtung. Dennoch bezeichnet das Unternehmen die Nachfrage aus dem Rechenzentrumsbereich als einen wesentlichen Treiber der Entwicklung.
Jenbacher-Gasmotoren: Wie Wartung, Ersatzteile und Daten zum Ertragsmotor werden
Der wirtschaftliche Erfolg von INNIO hängt nicht allein davon ab, wie viele neue Motoren das Unternehmen verkauft. Mindestens ebenso wichtig ist das Geschäft mit den bereits installierten Anlagen.
Gasmotoren werden über lange Zeiträume eingesetzt. Während ihrer Betriebsdauer benötigen sie Wartung, Ersatzteile, Reparaturen und Modernisierungen. Für den Hersteller entstehen dadurch wiederkehrende Umsätze, die weniger unmittelbar vom Verkauf neuer Anlagen abhängen.
Hinzu kommt ein wachsendes Angebot digitaler Dienstleistungen. Mit der Plattform myPlant können Anlagenbetreiber Betriebszustände überwachen, Daten auswerten und technische Auffälligkeiten frühzeitig erkennen. Laut Unternehmensangaben aus dem Jahr 2024 waren bereits mehr als 60 Prozent der weltweit installierten Jenbacher-Anlagen mit dem Fernwartungssystem verbunden.
Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Geschäftsmodells zeigen die jüngsten Quartalszahlen.
Von April bis Juni 2026 erwirtschaftete INNIO einen Gesamtumsatz von 937,7 Millionen Dollar. Das waren 42 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Mehr Umsatz, mehr Aufträge, mehr Kosten: INNIO nach dem Börsengang
Auf das Anlagengeschäft entfielen 569,3 Millionen Dollar, auf Dienstleistungen 368,4 Millionen Dollar. Damit machte das Servicegeschäft rund 39 Prozent des Konzernumsatzes aus.
Noch deutlicher wird seine Bedeutung beim operativen Ergebnis: Der bereinigte EBITDA-Beitrag des Servicegeschäfts lag im zweiten Quartal bei 109,8 Millionen Dollar und damit über jenem des Anlagengeschäfts mit 78,6 Millionen Dollar.
Unter dem Strich wies INNIO für das Quartal allerdings einen Nettoverlust von 16,9 Millionen Dollar aus. Das Unternehmen verwies dabei insbesondere auf einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang und der Vorbereitung auf die Börsennotierung in Höhe von 81,2 Millionen Dollar.
Die Zahlen zeigen damit zwei Seiten derselben Entwicklung: stark steigende Umsätze und Auftragseingänge, aber auch erhebliche Aufwendungen für den Ausbau und die Neuaufstellung des Konzerns.
Von General Electric zur Nasdaq: Der Umbau von INNIO Jenbacher
Die heutige INNIO-Gruppe entstand 2018 aus einer Übernahme. Damals verkaufte der amerikanische Industriekonzern General Electric seine Sparte für dezentrale Energieerzeugung für 3,25 Milliarden Dollar an den Finanzinvestor Advent International. Zu dem Geschäft gehörten zwei etablierte Motorenmarken: Jenbacher und Waukesha.
Während Jenbacher für seine in Tirol entwickelten Gasmotoren bekannt ist, verfügt Waukesha über eine lange Tradition bei industriellen Gasmotoren, unter anderem für Anwendungen in der Energie- und Gaswirtschaft. INNIO wurde als eigenständiger Anbieter von Energietechnologie aufgebaut. Mittlerweile beschäftigt die Gruppe weltweit mehr als 5.000 Menschen und ist nach eigenen Angaben in rund 100 Ländern präsent.
An der Spitze steht seit Oktober 2021 Olaf Berlien. Der frühere Vorstandschef des deutschen Licht- und Technologiekonzerns Osram bringt Erfahrung aus mehreren internationalen Industrieunternehmen mit. Zuvor hatte er unter anderem Führungspositionen bei ThyssenKrupp inne. Unter seiner Führung hat INNIO die Expansion in der dezentralen Energieversorgung vorangetrieben. Besonders der Rechenzentrumsmarkt hat sich zu einem bedeutenden Wachstumsfeld entwickelt.
Der Börsengang im Juni markierte einen weiteren Schritt in der Unternehmensgeschichte. Allerdings floss der Erlös aus der Aktienplatzierung nicht an INNIO selbst. Verkauft wurden ausschließlich Aktien des bisherigen Eigentümers. Die 2,43 Milliarden Dollar aus dem Börsengang gingen somit an den veräußernden Aktionär.
Tirol bleibt Kernstandort: INNIO baut trotzdem in Nordamerika aus
Trotz Konzernzentrale in München und internationaler Börsennotierung bleibt Jenbach einer der zentralen Standorte von INNIO. In der Tiroler Gemeinde werden Gasmotoren entwickelt, produziert und technisch weiterentwickelt. Mehr als 2.000 Menschen sind laut Unternehmensangaben am Standort beschäftigt.
Dass INNIO weiterhin auf Tirol setzt, zeigt eine Investition in Hall. Dort wurde am 6. März 2026 ein weiteres Werk offiziell eröffnet. Die Produktionsstätte umfasst rund 6.400 Quadratmeter. Gefertigt werden wichtige Komponenten für Jenbacher-Energiesysteme, darunter Teile für den Motorenbau.
Bereits Ende 2025 war die Produktion teilweise angelaufen, seit Februar 2026 ist die vollständige Produktionslinie in Betrieb. Mit diesem Ausbau will das Unternehmen seine Kapazitäten erhöhen und auf die steigende internationale Nachfrage reagieren.
Gleichzeitig verlagert sich ein wachsender Teil der Expansion nach Nordamerika. Dort betreibt INNIO unter anderem Standorte in Welland in Kanada und Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin. Im August 2026 kündigte das Unternehmen an, mehr als 300 Millionen Dollar in den Ausbau des Werks in Waukesha investieren zu wollen. In den kommenden Jahren sollen dort mehr als 500 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.
Geplant sind unter anderem neue Kapazitäten für die Montage von Motoren und eine zusätzliche Testeinrichtung mit einer Fläche von mehr als 80.000 Quadratfuß, umgerechnet rund 7.400 Quadratmetern. Für INNIO ist der Ausbau Teil einer Strategie, die Produktion näher an wichtige Absatzmärkte zu bringen.
Österreichische Technik für US-Rechenzentren: INNIO und Gföllner bauen in New Jersey
Wie eng österreichische Industrietechnik und der amerikanische Energiemarkt miteinander verbunden sind, zeigt ein weiteres Projekt. Im Juli 2025 gründete INNIO gemeinsam mit dem oberösterreichischen Unternehmen Gföllner ein Joint Venture namens IGPS – INNIO Gfoellner Power Systems. In Trenton im US-Bundesstaat New Jersey werden modulare Energiesysteme gefertigt, bei denen Jenbacher-Gasmotoren mit der Containertechnik von Gföllner kombiniert werden.
Solche Anlagen können in vorgefertigten Modulen geliefert werden. Das soll die Errichtung dezentraler Energieversorgungssysteme vereinfachen und deren Bereitstellung beschleunigen. Die tatsächliche Inbetriebnahme bleibt von den jeweiligen Standortbedingungen abhängig.
Die Produktion in Trenton begann nach Angaben von Gföllner Ende 2025. Bis 2028 soll die jährliche Produktionskapazität auf eine Gesamtleistung von mehr als einem Gigawatt steigen. Außerdem sind mehr als 200 neue Arbeitsplätze vorgesehen.
Das Projekt verbindet Motorentechnologie aus Tirol mit Containerbau-Know-how aus St. Georgen bei Grieskirchen und einer Fertigung für den amerikanischen Markt.
Zwischen Erdgas und Wasserstoff: Die Energiefrage hinter dem INNIO-Boom
Die Entwicklung von INNIO wirft allerdings auch eine energiepolitische Frage auf. Der Konzern profitiert derzeit wesentlich von Technologien, die häufig mit Erdgas betrieben werden.
Zwar können dezentrale Gasmotoren flexibel eingesetzt werden und in bestimmten Anwendungen zur Stabilisierung der Energieversorgung beitragen. Beim Verbrennen von Erdgas entsteht aber weiterhin Kohlendioxid.
INNIO arbeitet deshalb auch an Motoren, die alternative Brennstoffe nutzen können. Dazu gehört Wasserstoff. Bestimmte Jenbacher-Modelle sind für den Wasserstoffbetrieb erhältlich oder lassen sich technisch entsprechend umrüsten. Ein Beispiel ist die Jenbacher-Baureihe 4, für die eine Umrüstoption auf den Betrieb mit bis zu 100 Prozent Wasserstoff angeboten wird.
Wie groß die Bedeutung solcher Technologien künftig wird, hängt allerdings nicht nur von den Motoren ab. Entscheidend sind auch Verfügbarkeit, Preis und Herkunft des Wasserstoffs sowie der Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur.
Die gegenwärtigen Wachstumszahlen von INNIO sind deshalb kein Beleg für einen bereits vollzogenen Umstieg auf klimaneutrale Energieträger. Sie spiegeln vor allem eine hohe Nachfrage nach verfügbarer und flexibel einsetzbarer Energieerzeugung wider.
INNIO nach dem Nasdaq-Debüt: Jetzt beginnt die Bewährungsprobe
Der Börsengang hat INNIO internationale Aufmerksamkeit verschafft. Gleichzeitig macht die Notierung an der Nasdaq das Unternehmen stärker von den Erwartungen des Kapitalmarkts abhängig. Der fulminante Handelsstart ist dabei keine Garantie für dauerhaft steigende Aktienkurse. Bereits in den Monaten nach dem Debüt lag die Börsenbewertung deutlich unter dem Niveau des ersten Handelstages.
Wirtschaftlich verfügt INNIO allerdings über einen hohen Auftragsbestand. Mit den Ende Juni gemeldeten 6,6 Milliarden Dollar an offenen Anlagenbestellungen reicht die Sichtbarkeit künftiger Umsätze nach Einschätzung des Unternehmens bis mindestens 2030.
Für das Gesamtjahr 2026 prognostizierte INNIO im Juli einen Umsatz von 3,8 bis 3,9 Milliarden Dollar. Ob diese Erwartungen erfüllt werden, hängt unter anderem davon ab, wie schnell das Unternehmen seine Produktionskapazitäten erweitern, bestellte Anlagen ausliefern und die gestiegene Nachfrage wirtschaftlich bewältigen kann.
Damit ist aus einem traditionsreichen Motorenhersteller ein international beachteter Ausrüster der Energieinfrastruktur geworden. Die Motoren aus Jenbach sind zwar keine Chips und keine künstliche Intelligenz. Doch sie können jene elektrische Energie erzeugen, ohne die moderne Rechenzentren nicht funktionieren.
Für den Tiroler Industriestandort eröffnet das neue Perspektiven. Gleichzeitig wird INNIO immer internationaler – mit Produktionsstätten in Nordamerika, einer Konzernzentrale in München und Aktienhandel in New York. Wie erfolgreich diese Entwicklung langfristig sein wird, ist noch offen. Fest steht: Ein Teil der globalen KI-Infrastruktur wird heute mit Technologien versorgt, deren Wurzeln im Tiroler Inntal liegen.