Wenn an der Technologiebörse Nasdaq in New York die Glocke läutet, stehen häufig Softwarekonzerne, Halbleiterhersteller oder aufstrebende Technologieunternehmen im Mittelpunkt. Am 4. Juni 2026 gehörte die Bühne einem Unternehmen mit starken Wurzeln im Tiroler Inntal. INNIO, der Hersteller der traditionsreichen Jenbacher-Gasmotoren, feierte sein Börsendebüt. Und das mit beachtlichem Erfolg.

Zum Ausgabepreis von 27 Dollar wurden insgesamt 90 Millionen Aktien platziert. Bereits am ersten Handelstag stieg der Kurs deutlich und schloss bei 33,30 Dollar. Damit erreichte INNIO eine Börsenbewertung von rund 25 Milliarden US-Dollar. Die Aktie gewann gegenüber dem Ausgabepreis mehr als 23 Prozent.

Für ein Unternehmen, dessen Produkte auf den ersten Blick wenig mit der digitalen Welt zu tun haben, war das ein bemerkenswerter Start. Doch hinter der Begeisterung der Investoren steckt eine Entwicklung, die unmittelbar mit dem Boom der künstlichen Intelligenz zusammenhängt: der rapide steigende Strombedarf von Rechenzentren.