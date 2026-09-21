Die Doppelmayr-Gruppe mit Hauptsitz in Wolfurt hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem deutlichen Umsatzplus abgeschlossen. Die Erlöse stiegen nach Angaben des Unternehmens auf rund 1,3 Milliarden Euro und lagen damit um 9,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten weltweit um 5,4 Prozent auf 3.987 Vollzeitäquivalente. Das Geschäftsjahr des Unternehmens lief vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026.

Damit setzte der Vorarlberger Seilbahnbauer die Entwicklung aus dem Geschäftsjahr 2024/25 fort. Damals hatte Doppelmayr einen Umsatz von 1,197 Milliarden Euro erzielt, was bereits einem Wachstum von 13,19 Prozent entsprochen hatte. Die Belegschaft war zu diesem Zeitpunkt auf 3.781 Vollzeitäquivalente angewachsen.