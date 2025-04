Die Montana Aerospace AG, ein Unternehmen des österreichischen Industriellen Michael Tojner, hat in den ersten neun Monaten 2024 ihren Umsatz um 18,8 % auf 1,09 Mrd. Euro gesteigert. Besonders beeindruckend ist das Wachstum des bereinigten EBITDA, das um 56,1 % auf 118,1 Mio. Euro zulegte. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, stieg der Umsatz im Segment Aerostructures um 23 % auf 612 Mio. Euro, während das Segment Energy ein Plus von 12 % auf 469,4 Mio. Euro verzeichnete.

