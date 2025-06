Der deutsche Maschinenbau sieht sich zunehmend einem verschärften internationalen Wettbewerb ausgesetzt – vor allem durch stark subventionierte Unternehmen aus China. In Frankfurt wandte sich der Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Bertram Kawlath, mit einem dringlichen Appell an die Politik: Chinesische Hersteller profitierten nicht nur von technologischem Fortschritt und deutlich niedrigeren Produktionskosten, sondern auch in erheblichem Maße von staatlichen Unterstützungen.

>>> Auch die europäische Stahlindustrie kämpft ums Überleben: Günstige Stahlimporte aus China und Indien, sinkende Stahlpreise und globale Überkapazitäten setzen Traditionsunternehmen wie ThyssenKrupp massiv unter Druck.

„China spielt nicht fair, und darauf muss die Politik reagieren“, erklärte Kawlath. Er forderte von der Europäischen Union klare Maßnahmen, um für fairen Wettbewerb und einen einheitlich regulierten Binnenmarkt zu sorgen. Nur ein wettbewerbsfähiger und geschlossener Wirtschaftsstandort Europa könne dem wachsenden Druck standhalten.