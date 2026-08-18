Heuer gewann Tadej Pogačar die Tour de France in brütender Hitze – nur wenige Monate zuvor siegte er im nasskalten Flandern. Zwei komplett unterschiedliche Rennen: hier ein dreiwöchiger Kraftakt der Ausdauer, dort ein einziger, explosiver Tag über das Kopfsteinpflaster. Sein Erfolgsgeheimnis ist die Kombination unterschiedlicher Fähigkeiten. Seine Ausdauer verhindert, dass er bei den unzähligen kräfteraubenden Anstiegen einbricht. Doch auch dieses Fundament ist es, das ihm am Ende eines langen Einzelrennens die Spritzigkeit für den entscheidenden Antritt lässt. Erst im Zusammenspiel machen beide Fähigkeiten aus ihm einen Fahrer, den kaum jemand schlagen kann.

Und genau hier kann die Supply Chain Planung von Tadej Pogačar lernen: Supply Chain Planung ist eine interdisziplinäre Aufgabe, die unterschiedlichste Abteilungen und Unternehmensbereiche beeinflusst. Die Planungsteams arbeiten meist wie spezialisierte Rennradfahrer, jeder optimiert sein eigenes Rennen. Am deutlichsten zeigt sich dies an der Schnittstelle von Standortauswahl und Tourenplanung. Die Standortauswahl legt Standorte und Hubs strategisch fest. Die Tourenplanung optimiert anschließend die Touren innerhalb dieser fixierten Struktur. Jede der beiden Planungen rechnet für sich sauber und erzielt für sich ein gutes Ergebnis. Ein Gesamtoptimum kann allerdings nicht erzielt werden, da die Auswahl der Standorte auf Annahmen bei den Touren basiert, und die Touren auf die zuvor fixierte Netzwerkstruktur optimiert werden.

Führt man beide Aufgaben in ein Optimierungsmodell zusammen, verstärken sie sich: Die Standortauswahl orientiert sich an den tatsächlichen Touren, und die Touren entstehen in einer Netzwerkstruktur, die genau darauf ausgelegt ist. Als Resultat können Supply Chain Netzwerke wesentlich verschlankt werden, aber trotzdem flexibel auf Mengen- und Nachfragenschwankungen reagieren. Dies führt zu einer Reduktion der zurückgelegten Wege und somit auch zur Senkung der Transportkosten und Emissionen.

Genau wie bei Tadej Pogačar entsteht das Optimum nicht aus zwei getrennten Spezialisierungen, sondern aus einem Zusammenspiel, in dem jede Stärke die andere besser macht. Für Unternehmen mit getrennten Planungsteams bleibt damit nur eine Frage offen: Soll bei uns jeder Bereich sein eigenes Rennen optimieren oder planen wir zukünftig so, dass jedes Jahr das gelbe Trikot gewonnen werden kann?

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