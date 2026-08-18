Supply Chain Planung : Tadej Pogačar zeigt, was vielen Supply Chains fehlt
Heuer gewann Tadej Pogačar die Tour de France in brütender Hitze – nur wenige Monate zuvor siegte er im nasskalten Flandern. Zwei komplett unterschiedliche Rennen: hier ein dreiwöchiger Kraftakt der Ausdauer, dort ein einziger, explosiver Tag über das Kopfsteinpflaster. Sein Erfolgsgeheimnis ist die Kombination unterschiedlicher Fähigkeiten. Seine Ausdauer verhindert, dass er bei den unzähligen kräfteraubenden Anstiegen einbricht. Doch auch dieses Fundament ist es, das ihm am Ende eines langen Einzelrennens die Spritzigkeit für den entscheidenden Antritt lässt. Erst im Zusammenspiel machen beide Fähigkeiten aus ihm einen Fahrer, den kaum jemand schlagen kann.
Und genau hier kann die Supply Chain Planung von Tadej Pogačar lernen: Supply Chain Planung ist eine interdisziplinäre Aufgabe, die unterschiedlichste Abteilungen und Unternehmensbereiche beeinflusst. Die Planungsteams arbeiten meist wie spezialisierte Rennradfahrer, jeder optimiert sein eigenes Rennen. Am deutlichsten zeigt sich dies an der Schnittstelle von Standortauswahl und Tourenplanung. Die Standortauswahl legt Standorte und Hubs strategisch fest. Die Tourenplanung optimiert anschließend die Touren innerhalb dieser fixierten Struktur. Jede der beiden Planungen rechnet für sich sauber und erzielt für sich ein gutes Ergebnis. Ein Gesamtoptimum kann allerdings nicht erzielt werden, da die Auswahl der Standorte auf Annahmen bei den Touren basiert, und die Touren auf die zuvor fixierte Netzwerkstruktur optimiert werden.
Führt man beide Aufgaben in ein Optimierungsmodell zusammen, verstärken sie sich: Die Standortauswahl orientiert sich an den tatsächlichen Touren, und die Touren entstehen in einer Netzwerkstruktur, die genau darauf ausgelegt ist. Als Resultat können Supply Chain Netzwerke wesentlich verschlankt werden, aber trotzdem flexibel auf Mengen- und Nachfragenschwankungen reagieren. Dies führt zu einer Reduktion der zurückgelegten Wege und somit auch zur Senkung der Transportkosten und Emissionen.
Genau wie bei Tadej Pogačar entsteht das Optimum nicht aus zwei getrennten Spezialisierungen, sondern aus einem Zusammenspiel, in dem jede Stärke die andere besser macht. Für Unternehmen mit getrennten Planungsteams bleibt damit nur eine Frage offen: Soll bei uns jeder Bereich sein eigenes Rennen optimieren oder planen wir zukünftig so, dass jedes Jahr das gelbe Trikot gewonnen werden kann?
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Nachfolgend finden Sie weitere Kommentare der Serie "Spitzensport Logistik" von Fraunhofer Austria.
Spitzensport Logistik: Leistung am Feld - und digital
Am 19. Juli wird der neue Fußball-Weltmeister in New Jersey gekürt. Erstmals mit 48 Teams und erstmals seit 28 Jahren mit Österreichs Nationalteam. Ein zunehmender Erfolgsfaktor auf dem Weg zum Weltmeistertitel ist die Nutzung von digitalen Informationen. Im Profifußball liefern Sensoren heute Millionen von Leistungsdaten, KI analysiert Laufwege, Belastungen und Erfolgswahrscheinlichkeiten in Echtzeit. Was auf dem Spielfeld über Sieg oder Niederlage entscheidet, gilt auch im Ersatzteilmanagement: die intelligente Nutzung digitaler Informationen.
Häufig werden Bauteile über Jahre hinweg bevorratet, obwohl sie gar nicht gebraucht werden. Oft ist eine lückenhafte Datenbasis und die dadurch ausgelöste, fehlende Transparenz über Bedarfe, Verfügbarkeiten und Lieferketten der Auslöser. Als Resultat entstehen Abhängigkeiten von Lieferanten, Risiken von Fehlmengen, gewachsener Flächenbedarf und vermeidbare Lagerkosten. Diese wirken sich besonders gravierend aus, wenn man bedenkt, dass lagernde Ersatzteile pro Jahr Lagerkosten von rund 20 Prozent ihres Produktwerts verursachen.
Ein Lösungsansatz für diese Problemstellung ist ein digitales Ersatzteillager. Darunter versteht man die datenbasierte Verwaltung und Steuerung von Ersatzteilen über digitale Systeme. Dabei werden Bestände, Lagerorte, Bedarfe und Bewegungen in Echtzeit erfasst, analysiert und vernetzt, um die Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu erhöhen, Lagerkosten zu senken, alternativer Beschaffungswege wie etwa durch additive Fertigung zu bewerten und Prozesse entlang der gesamten Supply Chain zu optimieren.
Das Potenzial eines digitaler Ersatzteilläger untersucht Fraunhofer Austria aktuell gemeinsam mit Unternehmen aus dem Schienenfahrzeug- und Kraftwerksbetrieb im von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG geförderten Projekt AM2Scale. Die Zielsetzung des Projekts ist die Reduktion der Ausschussrate, die Steigerung des Anteils additiv gefertigter Ersatzteile sowie eine rund 20-prozentige Kostenreduktion. Dazu wurde ein Reifegradmodell entwickelt, das den Digitalisierungsgrad von Ersatzteilen bewertet sowie eine Aufwandsabschätzung und Priorisierung für die Überführung von Bauteilen in ein digitales Ersatzteillager ermöglicht.
Im modernen Fußball sind Daten längst zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden – auch auf dem Weg zum WM-Titel 2026. Dasselbe gilt für die Ersatzteillogistik: Wer Bedarfe früh erkennt, Bestände transparent steuert und die richtigen Informationen zur richtigen Zeit nutzt, verschafft sich den entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Spitzensport Logistik: Licht aus im Fußball - und im Lager
Immer mehr österreichische Fußballvereine müssen den Spielbetrieb einstellen. Ein bekanntes Beispiel ist der insolvente SV Stripfing aus „Liga Zwa“. Selbst beim ehemaligen Damen-Serienmeister USV Neulengbach wird über die Beendigung des Spielbetriebs diskutiert. Abseits des Profifußballs ging in den letzten Jahren bei vielen unterklassigen Vereinen das Flutlicht aus. Auch in der Logistik wird verstärkt von Lights-out Logistics gesprochen. Aber was steckt hinter dem Trend der maximalen Lagerautomatisierung im Dark Warehouse?
Die Ursachen für die Stilllegung von Fußballvereinen und der Vollautomatisierung von Lägern sind ähnlich: Fachkräftemangel sowie Kostendruck durch hohe Personal- und Betriebskosten. Um diesen Problemstellungen entgegenzuwirken, rückt das Dark Warehouse zunehmend in den Fokus. Darunter wird ein Lager mit maximaler Automatisierung verstanden, bei dem Maschinen und Robotik alle Aufgaben übernehmen und Menschen nur noch überwachend wirken. Automatisierte Andock- und Entladesysteme sowie AutoID-Technologien sorgen für einen schnellen, fehlerfreien Wareneingang. Humanoide, Robotik und autonome Transportsysteme übernehmen die Lagerung und Kommissionierung aller Produktgruppen. Outdoorfähige Roboter transportieren Güter im Außenbereich und zwischen Lagerhallen. Automatisierte Verpackungs- und Sortiersysteme sowie Verladeplattformen beschleunigen den Warenausgang. Künstliche Intelligenz sorgt für den reibungsfreien Ablauf aller Lagerprozesse, koordiniert die einzelnen Automatisierungssysteme und optimiert Prozesse kontinuierlich. Das Ergebnis sind gesteigerte Effizienz, reduzierte Kosten, verkürzte Lieferzeiten und geringere Fehlerquoten – und das 24/7.
Die große Herausforderung dieser beschriebenen Vision besteht im Reifegrad der einzelnen Technologien und der Planung eines funktionierenden Gesamtsystems. Fraunhofer Austria unterstützt dabei, den Reifegrad für den konkreten Unternehmens-Use-Case zu bewerten, die idealen, zukunftsfähigen Technologien auszuwählen, ein ganzheitliches Logistikkonzept zu erstellen und Systemschnittstellen sowie KI basierte Steuerungsprinzipien zu entwickeln. Mit unseren datenbasierten und transparenten Ansätzen bewältigen wir diese hochkomplexe Planungsaufgabe und lassen das Dark Warehouse bereits jetzt Realität werden.
Während das erlöschende Flutlicht im Fußball das Ende des Spielbetriebs symbolisiert, steht das „Lights-out“ in der Logistik für einen Schritt zu mehr Effizienz, Lieferfähigkeit und Zukunftsfähigkeit. Sind Sie bereit das Licht in Ihrem Lager auszuschalten?
Spitzensport Logistik: Der VAR fürs Lager
Bereits bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland wurde der Video-Schiedsrichter, kurz VAR, vom Weltverband FIFA eingeführt. Viele Fußball-Expert*innen sahen damals das Ende von strittigen Entscheidungen und von Schiedsrichtern beeinflussten Ergebnissen. Knapp sieben Jahre später liest man fast täglich in der Fachpresse von (Zitat Hans Krankl) „irreregulären“ Matchausgängen trotz des Einsatzes der Video-Assistenz. Die große Frage bleibt also: was bringen Assistenzsysteme wirklich? Und wie können diese die Logistik unterstützen?
Manuelle Kommissionierprozesse zeichnen sich durch hohe Wiederholfrequenzen und starke körperliche Belastungen für Mitarbeitende aus. Aufgrund der vielfältigen Aufgabenstellungen mit unterschiedlichster Körperbewegungen und -haltungen ist die Auswahl des optimalen Assistenzsystems sehr komplex. Welches Assistenzsystem aus Exoskeletten, Kommissionierhilfen etc. für das spezifische Unternehmen und den jeweiligen Mitarbeitenden die beste Lösung bringt, muss oft ohne objektives, datenbasiertes Entscheidungsverfahren getroffen werden. Dabei wird häufig die funktionale Integration in bestehende Prozessesowie die Anpassung an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden nur mangelhaft berücksichtigt. Daraus resultiert, dass Assistenzsysteme zwar mit teils hohen Investitionskosten angeschafft, von den Mitarbeitenden jedoch oft nur teilweise oder gar nicht genutzt werden.
Genau an diesem Punkt setzt das Projekt MARBLE von Fraunhofer Austria an. In diesem wurde ein Entscheidungsunterstützungssystem für die systematische, transparente und datenbasierte Auswahl von Assistenzsystemen für Produktions- und Logistikprozesse entwickelt. Durch eine intelligente Bewertungslogik werden unternehmensspezifische Prozessparameter und Kennzahlen mit den Eigenschaften der Assistenzsysteme abgeglichen. Daraus entsteht eine strukturierte, nach der Prozesseignung gereihte Auflistung geeigneter Systeme, um Investitionen in Assistenzsysteme zielgerichtet und mit Nutzen fürs Unternehmen und jeden Mitarbeitenden zu veranlassen.
Wie beim VAR im Fußball zeigt sich auch in der Logistik: Technologie allein erzielt keine verbesserten Ergebnisse.
E-LKW-Umstieg: Dieses Tool deckt versteckte Kostenfaktoren auf
Anfang Dezember begann die neue Saison der Formel E im brasilianischem Sao Paulo. Das Auftaktwochenende der vollelektrischen Rennserie hat gezeigt, dass eine äußerst spannende und hochkompetitive Weltmeisterschaft zu erwarten ist. Doch was im Rennsport bereits funktioniert, ist in der Transportlogistik noch oft Zukunftsmusik. Aber wie kann die Transportlogistik den Weg zur E-Mobilität finden?
Anschaffungskosten, Reichweite, Ladeinfrastruktur und Fahrerakzeptanz prägen derzeit den Blick österreichischer Unternehmen auf die Elektrifizierung ihrer LKW-Flotten. Da das Flottenmanagement oft nicht im strategischen Fokus steht, fehlt es an Transparenz über tatsächliche Kosten, Einsparpotenziale und geeignete Einsatzszenarien von E-LKW. Öffentliche Förderungen dienen in vielen Fällen als zentrale Anreizwirkung für die Anschaffung der E-Fahrzeuge und Infrastruktur. Ist der E-LKW einmal beschafft, kommt er vor allem auf Standardrouten mit kurzen Distanzen und bekannter Ladeinfrastruktur zum Einsatz. Ein grundsätzlich sinnvoller Einstieg, der jedoch nicht das volle Potenzial der E-Mobilität abschöpft.
Aus diesem Grund hat Fraunhofer Austria ein Total-Cost-of-Ownership Bewertungstool entwickelt. Damit wird es Unternehmen ermöglicht, die Wirtschaftlichkeit von E-, Misch- und Verbrenner-LKW-Flotten transparent und objektiv zu vergleichen. Dazu werden reale Transportdaten, Verbrauchswerte, Fahrzeugtypen, vorhandene (Lade-)Infrastruktur sowie Streckeneigenschaften wie Topografie oder Autobahnanteil verwendet, um die operativen Betriebskosten der unterschiedlichen Antriebstypen zu bewerten. Die ermittelten Betriebskosten werden anschließend den Anschaffungskosten gegenübergestellt, um konkrete Handlungsempfehlungen für die optimale Zusammensetzung der LKW-Flotte abzuleiten.
Mit diesem Bewertungsverfahren gelingt es jedem Unternehmen, transparent und zukunftssicher die ersten Schritte zur skalierbaren und wirtschaftlichen E-Mobilität in der Transportlogistik umzusetzen. Schaffen auch Sie mit Ihrer E-LKW-Flotte die elektrische Höchstleistung der Formel E!
Letzte Meile: Mit Data Science zur Bestzeit
Die Leichtathletik WM in Tokio (13.–21. September 2025) zeigte viele Parallelen zur Transportlogistik – im Speziellen die 4x100 Meter Staffel. Für einen perfekten Staffellauf reicht es nicht nur aus, schnelle Einzelathleten einzusetzen, sondern es braucht auch Präzision, Timing, Koordination und Harmonie – nur so kommt die Staffel sicher und mit Bestzeit ins Ziel. Genau diese Faktoren entscheiden auch über den Erfolg der Logistik auf der letzten Meile.
Dafür müssen zunächst grundlegende Fragen geklärt werden: Welche Ziele sollen auf meiner letzten Meile erreicht werden? Welche Rahmenbedingungen müssen berücksichtigt werden? Was erwarten unsere Kunden? Diese Fragen hören sich banal an, sind in den meisten Fällen aber schwer zu beantworten. Denn was für einen Kunden eine perfekte Lieferung bedeutet, hängt von Aspekten wie Lieferfrequenz, Transportvolumen, Bestellvorlaufzeiten, Zeitfenster, Nachhaltigkeitsvorgaben und geforderter Zusatzleistungen ab.
Ergänzend erschweren gesetzliche Vorgaben wie maximale Lenkzeiten oder Fahrverbote in Innenstädten sowie steigende Kosten (z.B. für Kraftstoffe). Und in Zeiten von Fachkräftemangel spielen auch Lenkberechtigungen und realistische Planungen für Fahrer:innen eine wichtige Rolle. Aufgrund der Vielzahl an Faktoren und der unterschiedlichen Anforderungen je Kunde verlassen sich Unternehmen oft nur aufs Bauchgefühl bei der Transportplanung.
Damit all diese Herausforderungen aber zu einer optimalen Transportplanung führen, braucht es mathematische Optimierung. Bei Fraunhofer Austria setzen wir auf datengetriebene Optimierungs-Ansätze mit etablierten Data-Science-Methoden, eigens entwickelten Routing-Algorithmen und positionsgenauen Geoinformationssystemen. Dadurch können für jeden Kunden und Anwendungsfall die optimalen Routen und Touren berechnet werden. Die eingesetzten Methoden führen zu einer klaren und realistischen Planung, bei der jeder Kunde genau dann beliefert wird, wenn er seine Waren benötigt – und das bei optimaler Nutzung der verfügbaren Ressourcen und Kapazitäten sowie unter Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben.
Durch den Einsatz von mathematischer Optimierung und Data Science schafft jedes Unternehmen den perfekten Staffellauf in der Transportlogistik. Mit starker Performance, optimalen Routen und Touren gelingt jede Wechselzone inklusive zufriedener Kunden.
Logistikdaten im Check: Fraunhofer zeigt, wie Sie Excel endgültig ersetzen
Die Formel 1 Saison 2025 ist vom WM-Zweikampf der beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri geprägt. Beide sitzen im mit Abstand schnellsten Fahrzeug. Ein wesentliches Erfolgsrezept des Rennstalls ist die Sammlung, Aufbereitung und Analyse unendlich vieler Datensätze in Echtzeit, um eine ideale Abstimmung des Fahrzeugsetups auf die aktuellen Streckenbedingungen zu erzielen. Daten als Erfolgsfaktor? Das hört man auch sehr oft in der Logistik. Doch was tun, wenn Excel ausgedient hat?
Lieferfähigkeit zu minimalen Kosten, das ist die Grundvoraussetzung für eine gut organisierte Lagerlogistik. Um dies zu erreichen, sind permanent eine Vielzahl an strategischen Entscheidungen zu treffen, die idealerweise durch datenbasierte Analysen untermauert werden. Dies gilt sowohl bei großen Investitionsprojekten wie der Lagerautomatisierung, als auch für kleinere Optimierungen wie der Reduktion von Kommissionierwegen.
Doch die Bereitstellung einer ausreichenden Datenmenge und -qualität stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Artikelstammdaten fehlen oft Abmessungen, Gewichte und Verpackungsmengen. Stellplätze und Lagerbereiche sind oft systemisch nicht erfasst. Bewegungsdaten, Ein- und Auslagerungsdaten werden oft ohne Bezug zur physischen Materialbewegung erfasst. Sofern all diese Daten verfügbar sind, besteht noch immer die Herausforderung, diese Datenmengen aufbereiten und analysieren zu müssen.
Bei Fraunhofer Austria setzen wir auf spezielle Datenanalysetools. Mittels Alteryx können heterogene Datenquellen verknüpft, fehlende oder qualitativ mangelhafte Daten plausibilisiert und aufbereitet, mehrere Millionen an Datenzeilen analysiert sowie Kennzahlen berechnet werden. Dashboards in Tableau und PowerBI dienen durch interaktive Visualisierung als Unterstützungswerkzeuge im Entscheidungsprozess.
Anhand dieser eingesetzten Tools können Entscheidungen auf Basis messbarer, datenbasierter Fakten getroffen werden – ganz ohne Excel und genauso effizient und zielführend wie in der Formel 1. Wie der Ex-Formel 1 Fahrer Romain Grosjean einmal sagte: „Ich verbringe genauso viel Zeit mit dem Fahren wie am Computer, um mir die Daten anzuschauen.“ Nutzen auch Sie Ihren Datenschatz, um die ideale Rundenzeit zu erzielen!
Lieferkette der Zukunft: Dieses KI-Projekt verhindert Engpässe, bevor sie entstehen
Im Juli versammelt sich die Rennrad-Elite zum prestigeträchtigsten Rennen im Straßenradsport – le Tour de France. Die besten Athleten der Welt rittern in 21 Etappen auf 3.320 Kilometer und über 50.000 Höhenmeter um das berühmte Maillot Jaune, das gelbe Trikot des Gesamtsiegers. Jedoch, entgegen der weitläufigen Meinung, Straßenradsport sei ein Einzelsport, ist es vielmehr eine Teamleistung mit einer Strategie, die jeweils das Optimum jedes Kettengliedes der Mannschaft herausholen soll.
Genau dieses effiziente Ineinandergreifen von Kettengliedern ist auch in funktionierenden Supply Chains unabdinglich. Eine wohldurchdachte Strategie und reibungslose Kommunikation sorgen für effektives Eingreifen bei Änderungen des Rennverlaufs. Damit ein Produkt schlussendlich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und mit der richtigen Quantität und Qualität beim Konsumenten ankommt, liegt meist ein weiter Weg zurück. Oft sind diese Wege gesäumt mit Stürzen, ungeplanten Mehraufwänden und anderen Widrigkeiten.
Im vergangenen Herbst beispielsweise gelangten über 600 Arzneiprodukte in Österreich nicht vollständig an ihr Ziel und waren zumindest vorübergehend nicht verfügbar. Die Ursachen dafür sind vielschichtig, wie beispielsweise der Mangel an Digitalisierung im pharmazeutischen Bereich. Unterschiedliche Datenquellen reichen von Produktionsdaten bis zu textuellen, geopolitischen Daten und machen eine einfache Zeitreihenprognose beinahe unmöglich. Nichtsdestotrotz reichen die potenziellen Vorteile verlässlicher Vorhersagemodelle von einer besseren Verfügbarkeit von Medikamenten bis hin zu optimierten Lieferketten mit geringeren Kosten und weniger abgelaufenen Wirkstoffen (APIs).
Genau hier setzt das Forschungsprojekt REMEDY an und untersucht das Potenzial für die Implementierung von KI-basierten Vorhersagesystemen, um strukturelle Probleme in der pharmazeutischen Lieferkette in Österreich zu beseitigen. Mithilfe intelligenter Nutzung von Daten und standardisierten Schnittstellen soll die europäische Pharmabranche souveräner und resilienter werden. Eine frühe Erkennung von potenziellen Engpässen erhöht die Flexibilität durch Substitution von Ressourcen und Rohmaterialien, wodurch schlussendlich Kosten gesenkt und die Materialverfügbarkeiten erhöht werden.
Mit REMEDY können also eventuelle Hindernisse entlang der Strecke frühzeitig erkannt und entsprechend reagiert werden, damit auch alle Teams und Sportler die großen Herausforderungen wie das Alp d’Huez meistern und alle das Ziel erreichen. Allez!
Lagerlogistik hebt ab: Fraunhofer-Drohne revolutioniert die Layoutplanung
30. März 2025, Planica, Skifliegen – Domen Prevc flog mit 254,5 Metern einen neuen Weltrekord im Skifliegen. Ihm immer auf den Fersen war eine kleine Drohne, die den Flug aus der Verfolgerperspektive dokumentierte. Auch in der Lagerlogistik werden Drohnen seit Jahren als vielversprechendes Werkzeug angepriesen. Wirklich durchsetzen konnte sich die Technologie bisher aber noch nicht. Welchen Beitrag können Drohnen in der Lagerlogistik leisten?
Die Zielsetzung, dass Läger einmal gebaut werden und den Anforderungen der nächsten Jahrzehnte entsprechen, tritt in der Realität so gut wie nie ein. Als Resultat treten durch den Um-, Aus- oder Zubau von Lagerflächen gewachsene Lagerstrukturen auf. Die neuen Lagerlayouts werden allerdings im Zuge dieser Umplanungen und Erweiterungen oft nicht aktualisiert. Für zukünftige Planungen fehlt eine wesentliche Grundlage. Vor allem wenn man bedenkt, dass ein effizient gestaltetes Lagerlayout zu einer Senkung der innerbetrieblichen Materialtransportkosten von bis zu 30 Prozent führen kann. Eine nachträgliche, manuelle Aufnahme und Vermessung des Status Quo ist daher in vielen Fällen unumgänglich. Dies ist allerdings mit einem hohen Zeit- und Ressourcenaufwand verbunden. Eine Möglichkeit diesen Prozess zu automatisieren, ist der Einsatz von Drohnen in Kombination mit Fotogrammmetrie. Dieses Verfahren dient der Vermessung und Rekonstruktion von Objekten anhand von Fotoaufnahmen.
Genau dieses Prinzip verfolgt die Fraunhofer Austria Drohne „Flying Duck“. Anhand einer vordefinierten Flugroute durch das Lager werden Fotos an definierten Koordinaten im Layout aufgenommen. Durch eine intelligente Modellierungssoftware werden Fotos und Koordinaten in eine Punktwolke umgewandelt, die einem maßstabsgetreuen Modell des Lagerlayouts entspricht. Das dadurch entstandene 3D-Modell kann in Standard-CAD-Software eingelesen werden, um virtuelle 3D-Rundgänge zu ermöglichen oder detailgetreue 2D-Lagerlayouts zu erstellen. Dadurch ergibt sich eine einfache und rasche Möglichkeit, fehlende Layoutdaten zu erheben.
So wie Domen Prevc mit seinem Flug neue Maßstäbe im Skisprung-Sport setzte, können auch Drohnen in der Lagerlogistik ungeahnte Höhen erreichen. Die Fraunhofer Austria „Flying Duck“ ist ein erfolgreiches Projekt-Beispiel dafür, Drohnen als Analysewerkzeug in der Lagerlogistik einzusetzen. Sind Sie „ready for take off“?
Spitzensport Logistik: Der Logistik Super Bowl
Vergangenen Sonntag hat das größte, jährlich ausgetragene Sportevent der Welt stattgefunden: der Super Bowl. In diesem Jahr standen den Kansas City Chiefs die Philadelphia Eagles gegenüber. Das erwartet hochklassige Spiel wurde allerdings relativ schnell entschieden. Neben einer fantastischen Verteidigung der Eagles gab es ein wesentliches Erfolgsrezept: Alle Starspieler der Eagles konnten vollkommen fit am entscheidenden Spiel teilnehmen - und das trotz einer langen Saison voller hoher körperlicher Belastungen. Dieses Erfolgsrezept muss auch auf Kommissionierprozesse übertragen werden. Aber wie kann die Kommissionierung effizient und gleichzeitig ergonomisch erfolgen?
Die Person-zu-Ware-Kommissionierung zählt zu den arbeitsintensivsten Tätigkeitsbereichen mit der höchsten physischen und psychischen Belastung in der Logistik. Aufgrund der andauernden, körperlichen Beanspruchung der Kommissionierenden treten hohe Krankenstandsquoten auf. Außerdem entstehen gesundheitliche Langzeitschäden wie Muskel-Skelett-Erkrankungen. Eine frühzeitige Arbeitsunfähigkeit der Mitarbeitenden ist die Folge. Ergänzend resultieren hohe Fluktuationsraten bei Kommissionierenden. Der Fachkräftemangel in der Logistikbranche wird zusätzlich bestärkt und Unternehmen kämpfen mit hohen Personalakquise- und Einarbeitungskosten bei neuen Mitarbeitenden.
Ein Erfolgsfaktor ist die ganzheitliche Planung und Steuerung von Kommissionieraufträgen und Personalressourcen. Dabei ist eine kombinierte Betrachtung von Effizienz und Ergonomie erforderlich. Das Fraunhofer Austria Tool Ergo Turtle bietet eine innovative Lösung, um physische und psychische Belastungen der MitarbeiterInnen in die Auftragsallokation zu integrieren. Durch den Ausgleich der körperlichen Beanspruchung zwischen Kommissionierenden werden Über- und Unterbeanspruchungen einzelner Mitarbeitender vermieden und gleichzeitig die Effizienz im Kommissionierprozess gesteigert. Ermöglicht wird die ergonomische Auftragsallokation durch einen entwickelten Optimierungsalgorithmus, dem Kommissionieraufträge, Artikelstammdaten und das Lagerlayout zu Grunde liegen. Ergänzend ist die Integration von Körpervitaldaten der Mitarbeitenden möglich, beispielsweise durch die Einbindung einer Smartwatch.
Die Kombination aus Ergonomie und Effizienz in der Auftragsallokation der Kommissionierung schafft Mitarbeitendenzufriedenheit und -motivation, verhindert Fluktuation und schafft langfristige Gesundheitsprävention, reduziert Personalkosten und ermöglicht die rasche und erfolgreiche Abarbeitung von Aufträgen. Mit fitten, motivierten Mitarbeitenden und einer effizienter Aufgabenzuteilung werden Teamleistung wie jene der Philadelphia Eagles im Super Bowl ermöglicht – und das auch in der Logistik. So schafft jedes Unternehmen seinen persönlichen Super Bowl Gewinn.