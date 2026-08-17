Ein silberner Wagen, eine stromlinienförmige Karosserie und am Heck ein gewaltiger Flugzeugpropeller: Wer historische Aufnahmen des sogenannten Schienenzeppelins sieht, könnte ihn für eine Requisite aus einem frühen Science-Fiction-Film halten. Doch das ungewöhnliche Fahrzeug war kein Fantasieprodukt. Anfang der 1930er-Jahre sollte es zeigen, wie schnell Eisenbahnverkehr werden konnte, wenn Konstrukteure Prinzipien aus der Luftfahrt auf die Schiene übertrugen.

Das Experiment war spektakulär erfolgreich – zumindest gemessen an der Geschwindigkeit. Am 21. Juni 1931 erreichte der Schienenzeppelin 230,2 Kilometer pro Stunde und stellte damit einen Geschwindigkeitsweltrekord für Schienenfahrzeuge auf. Gleichzeitig zeigte sich jedoch immer deutlicher, dass ausgerechnet sein auffälligstes Merkmal einer praktischen Zukunft im Wege stand: der Propeller.