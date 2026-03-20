Schienen Güterverkehr Fachkräftemangel : Güterverkehr 2025: Warum die Schiene trotz Milliardeninvestitionen stockt

20.03.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Milliardenschwere Investitionen und politische Bekenntnisse sollen den Güterverkehr auf die Schiene bringen. Doch veraltete Infrastruktur, fehlendes Personal und langsame Digitalisierung bremsen den Fortschritt. Der aktuelle Überblick zeigt, woran der Wandel wirklich scheitert – und welche Akteure mit innovativen Lösungen gegensteuern.
Lokführer im Zug
© fourtakig - stock.adobe.com / KI-generiert

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Erstveröffentlichung
20.03.2026
Letzte Aktualisierung
20.03.2026
Michaela Holy