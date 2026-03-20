Polen hat mit in der ersten Hälfte 2025 mit der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft zwei Themen fokussiert: Die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und die Verbesserung der Sicherheit, insbesondere durch den Ausbau und die Modernisierung des Schienenverkehrs.

Dabei spiegelt sich Polens Engagement für den Schienenverkehr in Projekten wie dem Centralny Port Komunikacyjny (CPK) wider. Dieses Vorhaben, das den Bau neuer Hochgeschwindigkeitsstrecken vorsieht, steht im Einklang mit den Plänen der EU-Kommission, ein europaweites Hochgeschwindigkeitsnetz zu etablieren. Ziel ist es, Hauptstädte und Großstädte enger zu verbinden und die Mobilität in der EU effizienter zu gestalten.

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Investitionen in die Schiene würden dabei nicht nur der Verbesserung des Personen- und Güterverkehrs, sondern auch der Stärkung der Sicherheit dienen, insbesondere im Hinblick auf die Verteidigungsfähigkeit Europas, heißt es etwa auch aus dem Umfeld der ECG (Association of European Vehicle Logistics).

Ein zentrales Element der polnischen Strategie ist die Förderung des European Rail Traffic Management System (ERTMS). Dieses digitale System verspricht effizienteren, sichereren und schnelleren Schienenverkehr. Der Ausbau von ERTMS in den europäischen Verkehrskorridoren ist jedoch ins Stocken geraten. Unterschiedliche nationale Regelwerke, bürokratische Hürden und eine unzureichende Infrastruktur bremsen den Fortschritt. Polen will diese Hindernisse überwinden und die Digitalisierung der europäischen Schiene vorantreiben.

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