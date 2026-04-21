Der österreichische Straßengüterverkehr ist in seiner Struktur stark inlandsorientiert: 93,1 Prozent des gesamten Transportaufkommens österreichischer Unternehmen – rund 341 Millionen Tonnen – entfallen auf den Inlandsverkehr. Das erklärt sich durch die typische Wegstreckenverteilung: 83 Prozent aller Güter werden auf Strecken von bis zu 80 Kilometern transportiert.

Im grenzüberschreitenden Güteraustausch dominieren die Nachbarländer. Deutschland und Italien sind sowohl beim Empfang als auch beim Versand die mit Abstand wichtigsten Handelspartner. Tschechien spielt als Einladeregion eine wachsende Rolle – insbesondere in den Segmenten Nahrungs- und Futtermittel sowie Fahrzeuge und Maschinen. Ungarn und die Slowakei gewinnen ebenfalls an Bedeutung, vor allem im Bereich Fertigwaren.

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Aufschlussreich ist die Unterscheidung zwischen Fuhrgewerbe und Werkverkehr: Von den 515.710 gewerblich genutzten Lkw entfallen lediglich 14,2 Prozent auf das Fuhrgewerbe, der Rest auf den Werkverkehr von Industrie, Handel und Gewerbe. Gemessen an der Transportleistung erbringt das Fuhrgewerbe jedoch 61 Prozent – weil es schlicht auf längeren Strecken operiert. Während 90,3 Prozent der Werkverkehrs-Lkw unter 1,5 Tonnen Nutzlast haben, trifft das im Fuhrgewerbe nur auf 43,4 Prozent zu.

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