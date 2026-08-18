Die Voestalpine verlagert Transporte von der Donau auf die Schiene, andere Unternehmen weichen auf Lkw aus, Schiffe können nur noch einen Teil ihrer üblichen Ladung aufnehmen. Das Niedrigwasser auf Europas Flüssen ist inzwischen zu einem Problem für Industrie und Logistik geworden. Auf Rhein und Donau schränkt der niedrige Wasserstand die Transportkapazitäten ein, gleichzeitig belasten Hitze und Trockenheit Landwirtschaft, Energieversorgung und Kühlketten.

Wie außergewöhnlich die Situation ist, zeigen Daten, die Jon Davis, Chief Meteorologist bei Everstream Analytics, und Mark Russo, Chief Science Officer bei Everstream Analytics, in einem aktuellen Webinar zu den Auswirkungen der europäischen Hitzewelle auf die Lieferketten präsentierten.

Vor allem West- und Mitteleuropa sind betroffen. Für Frankreich hat Everstream 47 Jahre an Wetter-, Ertrags-, Bodenfeuchte- und Temperaturdaten ausgewertet. Bei Temperatur, Niederschlag, Bodenfeuchte und Hitzestress liegt das laufende Jahr jeweils am schlechtesten Ende dieser Datenreihe. Davis spricht von den schlechtesten Wachstumsbedingungen seit 47 Jahren. Die Auswirkungen reichen allerdings weit über die Landwirtschaft hinaus.