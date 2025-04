Die StEP-Up-Akademie sichert sich den Spitzenplatz im Ranking der besten Seminaranbieter 2025 im Bereich Produktion und Fertigung. Im Rahmen einer vom INDUSTRIEMAGAZIN in Auftrag gegebenen Branchenstudie bewerteten 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer die Inhaltsqualität, Vortragenden und Wissensvermittlung von 75 Fortbildungsanbietern. In der Kategorie Produktion und Fertigung setzte sich die StEP-Up-Akademie an die Spitze, gefolgt von Festo-Services.

„Es freut uns sehr, dass wir jetzt zum vierten Mal hintereinander von unseren Kunden zum besten Seminaranbieter in der Kategorie „Produktion und Fertigung“ gewählt wurden. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist sicher die hohe Praxisorientierung unserer Trainerinnen und Trainer. Zu mehr als 50 % ihrer Zeit optimieren sie als Consultant und Coach die Leistungsfähigkeit der Prozesse unserer Industriekunden. Das dabei gewonnene Know-how fließt konsequent in unsere Trainings und Lehrgänge ein“, so Berndt Jung, Geschäftsführer, StEP-Up Quality & Productivity GmbH.