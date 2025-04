HPS – Ihr Spezialist für Präsentation und Rhetorik belegt den ersten Platz im Ranking der besten Fortbildungsangebote 2025 im Bereich Marketing & Sales. Eine vom INDUSTRIEMAGAZIN in Auftrag gegebene Branchenstudie befragte 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer zu Inhaltsqualität, Vortragenden und Wissensvermittlung bei insgesamt 75 Fortbildungsanbietern. In der Kategorie Marketing & Sales setzte sich das Seminarangebot von HPS an die Spitze, gefolgt von der social media akademie und der Sales Manager Akademie am Studienzentrum Hohe Warte.

>>> Österreichs beste Seminaranbieter 2025

„Unsere Spezialisierung auf Kommunikation, Rhetorik und Präsentation macht uns zur Nr. 1 in Europa“, so Schien Ninan, Geschäftsführender Gesellschafter.