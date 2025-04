Die Technikum Wien Academy belegt den Spitzenplatz im Ranking der besten Fortbildungsangebote 2025 im Bereich Informationstechnologie. Im Rahmen einer vom INDUSTRIEMAGAZIN in Auftrag gegebenen Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsprogrammen zur Qualität von Inhalten, Vortragenden und Wissensvermittlung bei insgesamt 75 Anbietern befragt. Unter den acht Anbietern in dieser Kategorie sicherte sich die Technikum Wien Academy den ersten Platz, gefolgt von der ADV – Austrian Digital Value Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung sowie der OCG – Österreichischen Computer Gesellschaft.

>>> Österreichs beste Seminaranbieter 2025

„Wissen schafft Zukunft. Weiterbildung ist eine Investition in die persönliche Weiterentwicklung und Karriere. Für Unternehmen ist Weiterbildung essenziell für die Mitarbeiter*innenbindung und vor allem die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Wichtig ist dabei die Qualität in der Themensetzung, in der Didaktik, in der Praxisnähe. Insofern bestätigt uns das Ranking genauso wie es uns anspornt“, so Mathias Forjan, Geschäftsführer Technikum Wien Innovations.