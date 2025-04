Die FH Technikum Wien belegt erneut den ersten Platz beim Fachhochschul-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN. Mit einem Imagewert von 2,09 konnte sich die Bildungseinrichtung klar vor den Mitbewerbern FH Wien der WKW und der FH Johanneum durchsetzen. Auch in der Kategorie „Bekanntheit“ ist der Studienstandort weit vorne: auf dem zweiten Platz nach dem größten heimischen FH-Anbieter, der FH Campus Wien.

