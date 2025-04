Die FH Campus Wien behauptet sich erneut als bekannteste Fachhochschule Österreichs. Im Fachhochschul-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZIN sichert sie sich mit einem Bekanntheitsgrad von 81 Prozent zum dritten Mal in Folge die Spitzenposition und konnte sich damit gegen 16 andere Fachhochschulen in Österreich durchsetzen.

