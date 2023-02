INDUSTRIEMAGAZIN NEWS: In den letzten beiden Jahren gab es viele Veränderungen. Was hat sich speziell in Ihrer Brache als IT-Dienstleister verändert? Wie erleben Sie die Auswirkungen der jüngsten Krisen?

Wolfgang Theiner: Wir schlittern von einer Krise in die nächste und jede bringt Veränderung mit sich. Was vor allem durch die Pandemie geblieben ist, ist das Thema Homeoffice. Nicht nur für die Mitarbeiter, auch für die Unternehmen ist der Arbeitsablauf dadurch ein anderer. Was wir erleben ist, dass die IT bei vielen Unternehmen vom Rand, früher oft auch als Kostentreiber angesehen, jetzt in die Mitte gerückt ist. Viele stellen sich die Frage, wie kann man das eigene Unternehmen digitalisieren und diese Transformation auch beschleunigen. Die IT hilft mittlerweile auch sehr dabei neue Geschäftsmodelle zu kreieren.

IM NEWS: Womit beschäftigen sich Ihre Mitarbeiter derzeit besonders intensiv?

Theiner: Für unsere Mitarbeiter und auch die Mitarbeiter der Kunden ist das Thema New Work sehr wichtig geworden, den klassischen 9-to-5-Job gibt es in vielen Unternehmen nicht mehr. Vor allem die Organisation des neuen Arbeitsablaufs ist hierbei eine große Herausforderung, die unterstützt werden muss.

IM NEWS: Mitarbeitermotivation spielt eine sehr große Rolle - wie ist das möglich?

Theiner: Die Motivation hoch zu halten ist eine große Herausforderung. Vor allem aufgrund der hohen Belastung derzeit im Bereich Consulting und Entwicklung. Auf der anderen Seite sind wir als Unternehmen gefordert die Softwarelösungen, die wir unseren Kunden anbieten, natürlich auch selbst einzusetzen. Und dort geht der Weg hin - wir sind damit beschäftigt uns zu überlegen, wie wir mehr Zeit für unsere Mitarbeiter gewinnen können, vor allem durch Automatisierung. Interne Abläufe, die immer wieder die selben sind, müssen möglichst rasch automatisiert werden, um Mitarbeitern Zeit zurückgeben zu können, die sie dann für Dinge aufwenden könne, die ihnen wichtig sind - wie auch Freizeit.

IM NEWS: Digitale Transformation ist oftmals nur ein Lippenbekenntnis - wie weit sehen Sie selbst die Entwicklung?

Theiner: Nicht nur unsere Kunden, sondern auch wir selbst sind mitten drin in dieser digitalen Transformation - ich fühle mich hier immer wieder wie ein Wanderprediger. Wir müssen neu denken, wir müssen als Unternehmensberater interagieren und nicht mehr nur als IT-Berater. Wir müssen uns überlegen, wie ein Durchlauf bei einem Projekt schneller und effizienter gestaltet werden kann. Das alles gilt auch immer für unsere Kunden und vor allem Effizienz ist aufgrund begrenzter IT-Budgets ein wichtiges Thema. Die Entwicklung hat nicht nur mit der IT sondern auch seht viel mit einer Geisteshaltung zu tun. Der klassische österreichische Ansatz "Das haben wir immer schon so gemacht", der löst sich auf und damit werden Unternehmen nicht mehr lange weiter existieren.

IM NEWS: Die Mitarbeiter beteiligen und mitnehmen - wie wichtig ist das bei diesem Transformationsprozess?

Theiner: Unsere Arbeitswelt und das Wirtschaftsumfeld ändern sich massiv und dabei sollte ein großes Augenmerk auf den Mitarbeitern liegen. Wir alle arbeiten mit Menschen und wir bilden der Mittelpunkt der Softwarelösung!