Beim angeschlagenen Batteriehersteller Varta steht eine tiefgreifende Neuordnung bevor. Die Deutsche Bank sowie die Finanzinvestoren Blantyre Capital, RBC BlueBay und Whitebox wollen ihre Rechte aus den bestehenden Finanzierungsvereinbarungen ausüben. Geplant ist, den Geschäftsbereich Consumer Batteries aus dem Konzern herauszulösen, finanziell zu stabilisieren und in eine neue Eigentümerstruktur zu überführen.

Die Gläubiger begründen den Schritt mit einer erneuten Verschärfung der finanziellen Lage. Nach einer von der Unternehmensberatung FTI vorgenommenen Analyse benötigt Varta für das operative Geschäft kurzfristig einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Darüber hinaus seien weitere erhebliche Kapitalmaßnahmen notwendig. Trotz Gesprächen mit Anteilseignern, Investoren und anderen Beteiligten habe niemand verbindlich zugesagt, die erforderlichen zusätzlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Gläubiger sehen die Abspaltung der Haushaltsbatteriesparte deshalb als tragfähigsten Weg zur Werterhaltung. Varta selbst äußerte sich zunächst nicht zu den Plänen. Ihre Umsetzung steht zudem noch unter dem Vorbehalt notwendiger behördlicher und vertraglicher Genehmigungen.