Die Globalisierung ist nicht vorbei. Aber sie hat ihre alte Selbstverständlichkeit verloren. Lieferketten, Absatzmärkte und Produktionsstandorte werden stärker von geopolitischen Spannungen, Handelsrestriktionen, Energiepreisen, Lohnkosten und ESG-Anforderungen geprägt. „Globalisierung ist nicht tot, nicht am Ende“, sagt Othmar Schwarz, Partner bei Simon-Kucher beim INDUSTRIEKONGRESS 2026. „Aber die Welt fragmentiert sich.“

Für viele Industrieunternehmen entsteht daraus ein schwieriger Zielkonflikt. In den Zentralen laufen große Programme zur Vereinheitlichung: ein ERP-System, ein Datenmodell, ein Prozess, ein Reporting. Gleichzeitig werden die Märkte unterschiedlicher — selbst innerhalb Europas. Was in Österreich funktioniert, muss in Deutschland, Frankreich oder gar China noch lange nicht die richtige Antwort sein.