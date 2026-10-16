Siemens Künstliche Intelligenz : Siemens gegen NVIDIA und Schneider: Der Kampf um die Kontrolle der Fabrik

16.10.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Siemens steht vor einem tiefgreifenden Umbau: Künstliche Intelligenz, milliardenschwere Softwarekäufe und virtuelle Steuerungen verändern die Industrieautomatisierung. Während NVIDIA und Schneider Electric die Spielregeln mitprägen, muss Roland Busch die Macht im eigenen Konzern neu ordnen. Doch wer wird künftig die Fabrik kontrollieren?

Inhalt

Die Veranstaltung ?Siemens ONE Tech ? Strategy & Results? findet am 13. November als hybride Veranstaltung im Headquarter in München statt ? hier die Bühne zu Beginn der Veranstaltung. The 'Siemens ONE Tech ? Strategy & Results' event will take place on November 13th as a hybrid event at the Headquarters in Munich ? here's the stage at the beginning of the event. Foto: Jens Hartmann/Siemens

Siemens stellt seine Industrieautomatisierung neu auf: Unter Roland Busch sollen Künstliche Intelligenz, industrielle Software und virtuelle Steuerungen enger zusammenwachsen. Mit dem ONE-Tech-Umbau verändert sich auch die Machtverteilung im Industriekonzern.

- © Jens Hartmann/Siemens

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Erstveröffentlichung
16.10.2026
Letzte Aktualisierung
16.10.2026
Michael Vaccaro